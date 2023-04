Pilates ali preobrazba v dnevni sobi

Čeprav je izvedba nizke intenzivnosti, je lahko pilates ​ob pravilnem izvajanju zelo zahteven, zato lahko s tovrstnimi vajami in seveda pravilno prehrano izgubimo nekaj kilogramov in predvsem krepimo telo (oblikujemo stegna, trebuh in zadnjico), povečamo moč in prožnost telesa ter izboljšamo telesno držo, obenem pa zmanjšamo stres in spodbujamo sprostitev. Dobro je, da ne potrebujemo posebne opreme, saj lahko vadimo kjer koli, tudi doma v dnevni sobi.

Pomembno je biti pozoren na dihanje in izvajanje vaje, kar počnemo potrpežljivo in počasi. Začnemo z desko, ki je osnova za vse preostale vaje. Aktivira vse telo, pomembno je, da je telo v ravni liniji, da boki niso prenizko ali previsoko. Ležemo na trebuh in se dvignemo na podlaket in nožne prste; telo napnemo. Od začetka zdržimo v položaju, kolikor lahko, potem držimo 20–30 sekund. Malo bolj zahtevna je stranska deska, s katero ne le izboljšamo ravnotežje in stabilnost, ampak tudi krepimo moč jedra.

Pri pilatesu lahko plavamo tudi na suhem in tako krepimo mišice hrbta in rok ter zadnjice. Ležemo na trebuh, nato dvignemo prsni koš, roke in noge ter izmenično dvigamo nasprotno roko in nogo od 10- do 15-krat.

Krepimo telo, povečamo moč in prožnost telesa ter izboljšamo telesno držo.

Morska deklica

Zelo priljubljena vaja za začetnike je morska deklica. Z njo povečamo gibljivost in prožnost hrbtenice, bokov in ramen. Sedimo na levem boku, noge so pokrčene na desni, zadnjica naj se dotika pet, roke razširimo, da tvorimo črko T. Rahlo se nagnemo v levo, levo podlaket naslonimo na tla in desno roko (naj bo stegnjena) dvignemo nad glavo v levo. Potem se zravnamo, damo desno dlan pod desno koleno in se s stegnjeno levo roko nagnemo še v desno. Naredimo nekaj ponovitev, potem spodvijemo noge v levo in ponovimo nekajkrat še v drugo stran.

Pilates je imenitna vadba, ki skrbi za zdravo hrbtenico, izboljšuje kondicijo, krepi telo, izboljša tudi samozavest in koristi čustvenemu zdravju, saj umirja in pomirja. Biti moramo vztrajni in že po osmih tednih redne vadbe bomo občutili izboljšanje v gibljivosti in fleksibilnosti, boljše bo ravnotežje.