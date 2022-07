Kaj se zgodi v telesu, če (s)pijete kavo takoj po obroku

Kava je ena od treh pijač, poleg vode in čaja, ki se jih na svetu popije največ in ki se pijejo najpogosteje, je pred časom objavil Statistični urad RS (SURS). Pijemo jo zjutraj, čez dan, nekateri, ki dobro prenašajo kofein, tudi zvečer. Kako zdrava ali nezdrava je, tokrat ne bomo debatirali, smo pa preverili, ali je res slaba navada, ki jo imamo mnogi med nami – pitje kave takoj po obroku.

Na spletu je zaslediti precej zapisanega o tem, kako zdravo ali nezdravo je uživanje kave, nekaj tudi o tem, kako pitje kave vpliva na absorpcijo hranil. Medtem ko nekateri hitijo izpostavljati, da je neposredno uživanje kave takoj po obroku škodljiva navada, saj da se poslabša absorpcija železa tudi do 80 odstotkov, drugi trdijo, da pravzaprav ni večjega vpliva. Kaj je res? Za nas in vas je odgovor pripravil nutricionist in komunikator znanosti podjetja Feelgood Nenad Kojić.

Nadaljevanje preberite na Micna.si.