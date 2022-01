Pijača, s katero bi morali začeti dan

Po novem letu v svojo prehrano umestite drobno spremembo, in sicer zjutraj namesto kave pripravite zeleno pijačo s številnimi pozitivnimi učinki na počutje in zdravje. Tako imenovani zeleni napitek namreč spodbuja topljenje maščobe na trebuhu, uravnava prebavo, pospešuje presnovo ter je na sploh koristen zdravju.

Samo en kozarec je dovolj za dolg občutek sitosti, hkrati pa dodobra navlaži telo.

Kaj potrebujete

žličko jabolčnega kisa

žličko naribanega ingverja

strok česna

polovico avokada

šopek peteršilja

30 gramov blanširane špinače

žličko medu

120 mililitrov vode

Priprava

Vse sestavine zmeljite v sekljalniku in popijte sveže pripravljeno pijačo.

Ingver spodbuja presnovo in krepi odpornost, avokado je poln zdravih maščob in dolgo zadržuje sitost, peteršilj je diuretik ter spodbuja čiščenje organizma, kombinacija vseh pa zagotavlja zdravje, vitko postavo, energijo in dobro počutje.