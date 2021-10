Pet znakov, da so vaša jetra v stiski

Jetra so največji organ v telesu. Z anatomskega stališča so dokaj preprosta, a funkcionalno igrajo kompleksno vlogo: sodelujejo pri presnovi hrane, shranjujejo energijo in jo po potrebi pošiljajo po telesu, med njihove najpomembnejše vloge, ki jih je sicer več kot 500, pa nedvomno sodi izločanje strupenih snovi iz organizma. Zelo pomembno je zato, da delujejo optimalno in da so zdrava. Kaj pa priča o tem, da so morda v stiski? Najzgovornejši so naslednji znaki. Izguba teka Če se ta pojavi nenadoma in brez očitnega razloga, so za pomanjkanje teka kaj lahko kriva slabo delujoča jetra. Slab spanec Veliko stvari negativno vpliva na nočni počitek, ena do njih je morebitna bolezen jeter, ciroza. Ta ni vedno povezana s pretiranim uživanjem alkohola, saj tudi mastna hrana veča tveganje za to obolenje. Težave s spominom Vsak včasih kaj pozabi, a če se vam to zadnje čase pogosto dogaja, pozornost namenite tudi jetrom. Slabša zmogljivost odstranjevanja strupenih snovi iz telesa lahko vodi v kopičenje teh v možganih, ti pa zato težje in slabše opravljajo svoje naloge. Pogosta utrujenost Nepojasnjena utrujenost in izčrpanost sta še dva morebitna znaka slabo delujočih jeter. Kožne težave Eden od znakov slabo delujočih jeter, čeprav ga običajno na »prvo žogo« nihče ne povezuje z njimi, so kožne težave. Vse več strokovnjakov je dokazalo povezavo med luskavico in boleznimi jeter, tudi kožni izpuščajo so nemalokrat posledica slabo delujočega telesnega filtra, saj telo zaradi bolezni ali okvar jeter strupene snovi izloča skozi kožo, kar na njej pripelje do neljubih sprememb.

