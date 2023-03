Pet znakov, da imate zaradi uporabe slušalk poškodovan sluh

Dandanes so slušalke, iz katerih v uho prihaja glasba ali drugi zvoki, stalnica. A čeprav so priročne, saj z njihovo uporabo nikogar ne motimo denimo z glasbo, ki nam je všeč, do ušes niso najbolj prijazne, saj lahko poškodujejo sluh.

Če pri sebi opažate, da ne zaznavate več višjih tonov, da so zvoki, ki vas obdajajo, kadar nimate slušalk, pridušeni, da težko sledite pogovoru zlasti, če je okoli vas veliko šumov, da morate sogovornika prositi, naj govori glasneje in razločneje, ter da vam pozvanja v ušesih, je vaš sluh žal že poškodovan.

​

Pogosta uporaba - dolgotrajne posledice

Pogosto in dolgotrajno poslušanje glasne glasbe s pomočjo slušalk, kar vsaj tri ure dnevno počne 80 odstotkov mladostnikov, starih od 13 do 18 let, in veliko število starejših, znatno poškoduje slušno živčevje in del notranjega ušesa.

Pretirano izpostavljanje glasnim zvokom je drugi najpogostejši razlog za začasne ali trajne poškodbe sluha, prvo je starost, škodljivi pa niso le glasni zvoki, temveč tudi tisti, ki do ušes prihajajo neposredno iz slušalk.

Če se jim nikakor nočete odpovedati, v korist zaščite sluha upoštevajte nekaj preprostih nasvetov: