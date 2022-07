Pet, zlasti poleti obveznih mineralov

Zdrava in uravnotežena hrana je pomembna v vseh delih leta. Res pa je, da se potrebe telesa nekoliko razlikujejo glede na letni čas. Poglejte, kateri so minerali, ki jih nikoli, zlasti pa ne poleti, ko se zaradi znojenja potrebe po njih povečajo, ne bi smelo manjkati v prehrani.

Železo

Železo omogoča prenos kisika v vse dele telesa. Kadar ga v organizmu primanjkuje, se pojavita izčrpanost in slabost, upade koncentracija, koža postane bledikava. Pomembno je torej, da tega minerala z živili, ki so z njim bogata, zaužijete dovolj.

Zlasti so to rdeče meso, jetra, jajčni rumenjak, zelena zelenjava, rdeča pesa, oreščki in podobno. Ključno je, da z železom bogate jedi uživate v kombinaciji z viri vitamina C, saj ta pospešuje absorpcijo za dobro delovaje telesa nepogrešljivega minerala.

Kalcij

Dobro je znano, da je kalcij nepogrešljiv za močne in zdrave kosti, zlasti je pomemben v prehrani otrok, katerih kosti se še razvijajo.

Tudi na jedilnikih odraslih kalcija v nobenem primeru ne sme primanjkovati. Največ ga je v mleku in mlečnih izdelkih ter tudi v nekateri zelenjavi, denimo v špinači in stročnicah.

Magnezij

Ta v telesu hrano pretvarja v energijo. Pomanjkanje magnezija se med drugim kaže s splošno utrujenostjo ter s pogostimi mišičnimi krči. Raziskave so pokazale še, da je pomanjkanje magnezija povezano s slabšim spancem ter tudi z izrazitejšim predmenstrualnim sindromom.

Veliko ga je v bučnih semenih, mineralnih vodah ter zeleni zelenjavi.

Cink

Tudi ta mineral igra kar nekaj pomembnih vlog, med drugim skrbi za močno odpornost, izboljšuje kognitivne funkcije, krepi spomin ter spodbuja pravilno delovanje ščitnice.

Eden najboljših virov cinka so ostrige, ki vsebujejo še veliko selena. Ta je prav tako nepogrešljiv za dobro delovanje ščitnice.

Kalij

Pomaga pri uravnavanju krvnega tlaka in je pomemben za zdravje srca ter za dobro delovanje živčevja. Med dobre vire kalija sodijo banane, paradižnik, krompir, zelena zelenjava, sladki krompir in losos, ki vsebuje celo več kalija od banan.