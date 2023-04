Pet življenjskih pravil Matthewa McConaugheyja, ki so obnorela svet: modrosti, ki jo preprosto morate prebrati

13-minutni videoposnetek Matthewa McConaugheyja, ki nosi naslov '5 pravil za preostanek vašega življenja', je številne navdihnil, da so spremenili svoja življenja na bolje. Morda bo tudi vas. Tukaj so njegove modrosti, ki jih je vredno prebrati.

Življenje ni lahko

»Življenje ni pošteno. Nikoli ni bilo in nikoli ne bo,« je dejal Matthew.

Življenje je polno vzponov in padcev. Tudi ko najdemo lahek izhod, lahko naše življenje postane težka bitka. Resničnosti življenjskih težav se ni mogoče izogniti. Pojavile se bodo ne glede na našo starost, raso, status, etnično pripadnost ali spol. Poleg tega miselnost žrtve prispeva k nesrečnosti. Ko verjamete, da so vsi drugi odgovorni za težave v vašem življenju, vam nikoli ni treba prevzeti odgovornosti, ker mislite, da bo to namesto vas naredil nekdo drug. To je velika napaka.

McConaughey je tudi pojasnil, da imajo stvari večjo vrednost, ko delamo in se trudimo, da bi jih dobili. Nima smisla agresivno zapravljati denarja svojih staršev. Pomembno je, da vemo, kaj vse je bilo potrebno, da smo zaslužili ta denar.

'Neverjetno' je najbolj neumna beseda v slovarju

»Neverjetno je najbolj neumna beseda v slovarju,« trdi McConaughey.

Dajte sebi in drugim več zaslug. Pravkar se je zgodilo. Bili ste temu priča. Pravkar ste to storili. Verjemite! Argument temelji na objektivni realnosti. Čeprav so nekatera dela morda 'spektakularna' ali 'izjemna', nič ni 'neverjetno'. Poglejte, kako sposobni smo ljudje.

Pred 300.000 leti so ljudje naselili zemljo in zgradili infrastrukturo, ki jo vidimo danes. Če je to mogoče, kaj še lahko storimo?

Sreča je čustveni odziv na izid

Tretje McConaugheyjevo pravilo je izbrati veselje namesto sreče. Zakaj?

»Sreča je povezana z rezultatom. Živite in delajte dobro, za kar ste bili ustvarjeni. In uživajte v tem,« pravi.

Če je vaš cilj sreča, ste že v deficitu. Ne moremo biti ves čas srečni, to ni mogoče. Tudi največji mojstri samoprevare niso zares srečni. Veselje je ključ. To je tista iskrica, ki jo začutimo, ko se dve duši povežeta v popolni harmoniji.

Določite uspeh zase

V tem delu govora McConaughey pove zgodbo o obisku vudu trgovine, kjer v stekleničkah ponujajo pomoč za plodnost, zdravje, denar in odpuščanje. Nato občinstvo prosi, naj uganejo, katera polica je bila prazna. Ding, ding, ding, polica s stekleničkami za denar.

Matthew pravi: »Vprašanje, ki si ga moramo vsi zastaviti, je, kaj je uspeh zame in kaj za vas. Je to več denarja? Nič hudega, denar me ne moti. Mogoče je to zdrava družina. Mogoče je to srečen zakon. Mogoče to, da bi pomagali drugim. Biti slavni. Biti duhovno zdravi. Izboljšati svet. Še naprej si postavljajte to vprašanje. Vaš odgovor se lahko z leti spremeni, in to je v redu. Toda naredite si uslugo. Ne glede na vaš odgovor ne izberite ničesar, kar bi ogrozilo vašo dušo.«

Ljudje prepogosto prodajo svoje duše za denar ali zunanja priznanja. Težava pri tem je, da je uspeh za vsakogar videti drugače. Uspeh ima veliko definicij. Vendar pa ga zaradi nesporne družbene dogme pogosto zelo ozko dojemamo.

Ne puščajte drobtinic

Matthew je svoj govor zaključil s pravilom številka pet: »Ne puščajte drobtinic. To so odločitve, ki jih sprejemamo danes in nam jutri povzročajo stres. Na primer, nekomu dolgujete denar ali varate partnerja. Namesto da bi vsakič, ko greste v kino, gledali čez ramo, lahko uživate v času s svojo družino. Nikomur niste nič dolžni.«

Morda smo v preteklosti koga prizadeli ali lagali, da bi se rešili iz neprijetne situacije. To so metaforične drobtinice, ki nas preganjajo.

Čeprav ne moremo razveljaviti tega, kar je bilo storjeno v preteklosti, se lahko danes odločimo, da živimo drugače in starih napak ne ponavljamo.