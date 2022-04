Pet življenjskih lekcij Arnolda Schwarzeneggerja, ki si jih morate zapomniti: če nimate cilja, ne greste nikamor

»Ljudje me pogosto sprašujejo, kaj je skrivnost uspeha? In vedno jim povem isto krajšo različico skrivnosti: Imeti moraš ogromne bicepse, znati ubijati plenilce z golimi rokami in seveda moraš imeti moj očarljivi avstrijski naglas. Brez tega nimate možnosti,« še je nekoč pošalil Arnold Schwarzenegger. Daljša različica njegove skrivnosti uspeha pa je, da je in še upošteva teh pet pravil. Morda je skrajni čas, da jih začnete tudi vi.

Poiščite svoje sanje in jim sledite

Če nimate cilja, potem ne greste nikamor. Samo vrtite se v krogu in ne boste našli sreče.

»Odraščal sem po drugi svetovni vojni. Avstrija je skupaj z Nemčijo to vojno izgubila. Prišlo je do depresije, strašne gospodarske krize. Hotel sem pobegniti. Na srečo sem nekega dne v šoli gledal dokumentarec o Ameriki. Potem sem si z vsem srcem želel živeti tam. Edino vprašanje je bilo, kako naj pridem tja? Nihče ni imel denarja za potovanja. Na srečo sem nekega dne naletel na revijo o bodibildingu. Na naslovnici je bila slika zelo mišičastega fanta, zraven pa je pisalo Svetovni prvak v bodibildingu je dobil vlogo Herkula'. Ime mu je bilo Reg Park. Treniral je po pet ur vsak dan, vsak dan, brez izjeme. Postal je prvak Velike Britanije, nato pa še svetovni prvak. Osvojil je drugi naslov svetovnega prvaka, nato še tretji naslov in se kmalu znašel v Rimu, kjer je snemal film o Herkulu. Od tega trenutka sem trdo delal. Vedel sem, kaj je namen vsega, kar počnem, in našel sem svojo strast. Zato se prepričajte, da najdete svoje sanje in jim nato sledite.«

Ne zadovoljite se z majhnimi stvarmi

Morate si prizadevati za vzpon do zvezd. »Nisem želel samo nastopiti v filmu. Želel sem biti filmska zvezda, postati najbolje plačani zabavljač. Razmišljajte o velikih stvareh.«

Ignorirajte negativne ljudi in slabe komentarje

Normalno je, da tudi takrat, ko imate pravo vizijo in si prizadevate za uresničitev velikih sanj, ljudje okoli vas govorijo, da vam ne bo uspelo, da so vaši cilji nemogoči. »Vse se je začelo, ko sem pri 15 letih postal bodibilder. Takoj ko sem rekel, da želim postati svetovni prvak, da želim biti mister universe, so mi rekli: 'A si ti normalen? To je ameriški šport, pozabi! To je noro!' Potem ko sem osvojil 13 svetovnih naslovov in sem želel vstopiti v svet šovbiznisa, so se mi agenti in menedžerji smejali: 'Haha, Arnold, tako si duhovit. Želiš biti glavni igralec? Česa ne poveš. Najprej poglej svoje telo – ogromen si, prava pošast. In zgrozimo se, ko te poslušamo. Kakšen čuden nemški naglas je to in tvoj priimek? Zažgan zrezek ali kaj? Misliš, da bodo ljudje hiteli v kinematografe, ker v filmu igra zažgani zrezek?' Na srečo jih nisem poslušal. Začel sem obiskovati tečaje igre, tečaje angleščine in celo tečaje odstranjevanja močnega naglasa. Nenadoma so se začele dogajati malenkosti. Dobil sem manjšo vlogo v eni televizijski seriji, nato še v drugi, nato pa sem dobil glavno vlogo v filmu Konan Barbar (Conan the barbarian, 1982).

In veste, kaj je bilo zanimivo? Režiser je na tiskovni konferenci dejal: 'Če ne bi imeli Schwarzeneggerja z vsemi temi mišicami, bi ga morali ustvariti. Ko sem snemal Terminatorja, je James Cameron rekel: 'Stavek I'll be back je postal eden najbolj znanih stavkov v zgodovini filma, ravno zaradi Arnoldovega norega naglasa, s katerim je zvenel kot robot.'«

Neutrudno delajte

Nočete, da vam spodleti, ker se niste dovolj potrudili. Ni važno, kaj delate, brez trdega dela ni uspehov.

Nikar samo ne jemljite, nekaj dajte tudi v zameno

Namesto da se nenehno gledate v ogledalo in opazujete svoj odsev, ga razbijte. Šele takrat boste osvobojeni, da vidite, kaj je za ogledalom. Videli boste na milijone in milijone ljudi, ki potrebujejo vašo pomoč. »Skušal sem izkoristiti vsako priložnost, da nekaj dam v zameno. Začel sem trenirati olimpijce invalide, začel sem z obšolskimi dejavnostmi za najbolj ogrožene otroke, da bi jih odvrnil od drog, tolp in nasilja. Vsak lahko naredi nekaj za svojo skupnost in sosesko. Na koncu je vse v naših rokah.«

»Imejte vizijo, naredite velike načrte, ignorirajte negativne ljudi, trdo delajte, dajte nekaj v zameno in spremenite ta svet! Ker če ne bomo mi, kdo bo? Če si tega ne želimo zdaj, kdaj bomo?« pravi Arnold in piše ultra.ba.