Pet živil za hitrejšo presnovo

Od hitrosti presnove je odvisno, kako hitro se kopičijo ali izgubljajo kilogrami. Dejstvo je, da hitra presnova pomeni manj teh, nekatera živila pa jo pospešujejo. Med njimi najbolj naslednjih pet: Jajca Hrana, bogata z beljakovinami, kamor sodijo jajca, nemastno meso in mlečni izdelki, pospešuje presnovo in pripomore k nastajanju mišične mase. Tudi s tega vidika so jajca nepogrešljiva sestavina zdrave prehrane. Kava Res je, da s kavo ni pametno pretiravati, a dve do tri skodelice na dan lahko presnovo pospešijo za približno 11 odstotkov. Zeleni čaj Vsebuje veliko polifenolov, snovi, ki spadajo med antioksidante in med drugim presnovo pospešijo za 4 do 10 odstotkov. Za te učinke sta dovolj dve skodelici zelenega čaja na dan. Ingver Eden od pozitivnih učinkov ingverja na telo je pospešitev presnove in hitrejše zgorevanje maščobnih oblog na telesu. Ob tem ingver deluje protivnetno in zato pozitivno vpliva na zdravje na sploh. Pekoča paprika Še ena začimba za hitro presnovo. Z njo oplemenitite okus jedi in jim zagotovite pekočo noto, poskrbite pa tudi za hitrejši metabolizem in vitkejše telo.

