Pet živil, ki pozimi prijetno pogrejejo

Ne le vroča čokolada, vroč čaj ali kuhano vino, tudi druga živila prijetno pogrejejo in so zato dobrodošla zlasti pozimi. Čeprav uživamo hladna zaradi procesov, ki jih sprožijo v telesu, učinkujejo celo dlje od vročih pijač ter prav takšnih juh. Poglejte torej pet živil, po zaslugi katerih vam bo pozimi toplo.

Banane

Sadež, ki vsebuje veliko vitaminov B kompleksa, magnezija in kalija, vse to so snovi, ki so pomembne za pravilno delovanje nadledvične žleze, organa, ki igra pomembno vlogo pri uravnavanju notranje temperature telesa.

Ob tem pozitivno vplivajo na spomin in zagotavljajo dodatno energijo.

Ingver

En od najbolj zdravih darov narave, saj pozitivno vpliva na odpornost in spodbuja termigenezo, proces, pod vplivom katerega se segreva telo in s tem spodbuja občutek topline.

Ovsena kaša

Hladen zimski dan začnite s skodelico ovsene kaše. Ta je dober vir energije in številnih zdravju prijaznih snovi, med drugim pomaga telesu pri vzdrževanju primerne telesne temperature, kar pomeni, da pozimi zagotavlja dodatno toplino.

Kava

Kava v zmernih količinah prinaša številne pozitivne učinke na zdravje, med drugim spodbuja presnovo in dviguje telesno temperaturo, s tem pa je odlična zaveznica v boju z zimskim mrazom.

Rdeče meso

Dejstvo je, da z rdečim mesom ni dobro pretiravati, a dejstvo je tudi, da so govedina, svinjina in jagnjetina odličen izvor železa, ki po telesu prenaša kisik in s tem skrbi za občutek topline.

Osebe s pomanjkanjem železa v krvi imajo pogosto hladne okončine. Poleg tega je v rdečem mesu veliko vitamina B12, ki prav tako pripomore k pravilnemu delovanju organizma, zlasti živčevja in imunskega sistema.