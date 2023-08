Pet stvari, ki jih morate narediti, preden spijete jutranjo kavo

Je kava prva stvar, na katero pomislite, ko se zjutraj zbudite? Strokovnjaki odkrivajo, da bi morali, preden posežete po prvi dozi kofeina, narediti še vsaj pet drugi stvari. Nutricionistka Gabi iz The Fast 800, pravi, da zamik prve jutranje kave lahko poveča energijo in izboljša vaše splošno zdravje.

Pravi, da uživaje kave na praven želodec lahko spravi vaše telo v stres. Sprostijo se lahko hormoni kot so adrenalin in kortizol, ki lahko povečajo vaš odziv. Obstaja pa pet načinov, kako se spopasti s tem.

Hidratacija

Nutricionistka priporoča, da še preden popijete prvo kavo, popijete vodo, ki naj bo sobne temperature. Dodate lahko limonin sok, ki bo spodbudil in prebudil vašo prebavo.

Nutrienti

Dan začnite z obrokom, ki je bogat z vlakninami in proteini. To bo uravnalo vaš krvni sladkor. Povišan krvni sladkor lahko sproži vnetje in nas pripravi do tega, da se ves dan počutimo kot na toboganu s krvnim sladkorjem, s čimer zmanjšamo svojo zalogo energije. Za prvi jutranji obrok priporoča čia puding ali pa skledo polno zelenjave ali sadja.

Vadba

Kljub mnogim tveganjem mnogi ljudje pred odhodom v telovadnico popijejo kavo. A strokovnjaki pravijo, da lahko to sproži anksioznost, med vadbo se lahko začnete tudi tresti-

Nutricionistka svetuje, da prvo kavo popijete po treningu.

»V prvi uri po tem, ko se zbudimo, naše ravni kortizola idealno akutno narastejo in nato upadejo v odzivu, znanem kot odziv prebujanja kortizola. Ta porast in padec kortizola predstavljata zdrav živčni sistem in ima velik vpliv na naše imunsko zdravje in celo tveganje za avtoimunski razvoj.«

Potrpljenje

Nutricionistka pravi še, da če boste prvo jutranjo kavo popili vsaj 90 minut po tem, ko boste zlezli iz postelje, bo to ugodno vplivalo na nivo energije v vašem dnevu. Kljub temu da ve, kako težko se je zjutraj upreti dobri kavi, pravi, da obstajajo dobre alternative, ki vam bodo pri tem pomagale.

Dnevna svetloba

Če se boste v prvi uri prebuditve izpostavili naravni svetlobi, bo to ugodno vplivalo na hormonsko stanje. »Jutranja svetloba je pomemben regulator ritma. Izpostavljenost svetlobi sproži zdravo sproščanje kortizola zjutraj, da podpira naravni ritem telesa.