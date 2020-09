Pet posledic pretiravanja s spanjem

Kakovosten spanec je nepogrešljiv za zdravje in dobro počutje, zato je pomembno, da vsako noč spimo dovolj, kar pomeni ne premalo in tudi ne preveč. Priporočena količina spanja znaša nekje od sedem do devet ur. Zadeva je dokaj individualna, a več ur kot devet ur nočnega počitka običajno vodi v težave z zdravjem. V katere, niza strokovnjakinja za spanje Olivia Arezolo. Utrujenost Po predolgem spancu smo po tem, ko vstanemo, utrujeni in izmozgani. »Kadar spimo več kot devet ur, se zbudimo utrujeni in brezvoljni. To je posledica pomanjkanja serotonina v organizmu in povečane količine melatonina, ki se v telesu sprošča v mračnem okolju, v kakršnem večinoma spimo. Takšno razmerje hormonov pa vodi v utrujenost,« je povedala strokovnjakinja. Glavobol Glavoboli so zlasti pogosti tedaj, ko nekdo poskuša za vikend nadoknaditi pomanjkanje spanja.

»Zaradi spremenjenih vzorcev obnašanja, natančneje, zaradi drugačne spalne rutine, ki vključuje kasnejše odhajanje k počitku in kasnejše vstajanje ob prostih dneh, je organizem v stresu, ta pa se izraža z glavobolom. Tudi ob koncu tedna zato sledite običajni spalni rutini. Nič ne bo narobe, če boste spali malo dlje, poskušajte pa zvečer k počitku leči ob uri, ki ji sledite čez teden,« priporoča Arezolova. Pomanjkanje koncentracije Študije so pokazale, da moški in ženske, ki spijo do sedem do devet ur na noč, na testih kognitivnih sposobnosti dosegajo boljše rezultate v primerjavi s posamezniki, ki spijo premalo, in tudi s tistimi, ki spijo preveč. Slabše razpoloženje Glavobol in utrujenost sta že sama po sebi dovolj za slabo razpoloženje, hkrati tu veliko vlogo igra pomanjkanje serotonina v možganih, do česar pride zaradi pretiravanja s spanjem. ​Svoje prida še dejstvo, da ob dolgem poležavanju zmanjka časa za fizično dejavnost, ki dokazano pozitivno vpliva na počutje, saj se med njo sproščajo hormoni sreče endorfini, serotonin in dopamin. Debelost Ljudje, ki spijo preveč, se letno v povprečju zredijo 1,58 kilograma več v primerjavi s posamezniki, ki spijo znotraj priporočljivih okvirov. Prav tako je pri prvih za 12 odstotkov večje tveganje za debelost.