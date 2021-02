Pet opozoril, da vam primanjkuje vitamina D

Vitamin D je v telesu nepogrešljiv, saj med drugim igra pomembno vlogo tudi pri močni odpornosti. Največ tega vitamina pod vplivom sončnih žarkov nastaja v koži. A ker je pozimi večji del te zakrite z oblačili in ker je sonca v zimskih dneh bore malo, je priporočljivo jedilnike obogatiti z njim bogatimi živili, kamor med drugim sodijo mastne ribe in jajčni rumenjaki, v skrajnih primerih so dobrodošli prehranski dodatki z omenjenim vitaminom.



Pred jemanjem teh pa se je seveda treba prepričati, da je vitamina D res premalo, na kar opozarjajo naslednji znaki ... Bolečine v kosteh Vitamin D je pomemben pri presnovi kalcija in fosforja, oba minerala sta nepogrešljiva za zdrave in trdne kosti. To pomeni, da se pomanjkanje tega vitamina pogosto kaže v obliki težav s skeletnim sistemom, na katere opozarjajo bolečine v sklepih in tudi kosteh. Šibkost Ena od raziskav, objavljena v časopisu Western Journal of Medicine, je razkrila, da se pomanjkanje vitamina D kaže kot fizična šibkost, saj je, kadar ga je v telesu premalo, onemogočeno pravilno delovanje mišic. Pogosta utrujenost in malodušje Tudi nepremagljiva utrujenost je lahko posledica pomanjkanja vitamina D. Po izsledkih ene od na to temo izvedenih raziskav se ta pojavi kar pri 77,2 odstotka oseb, ki tega vitamina nimajo dovolj, stanje pa se ob povečani količini hitro izboljša. Slabo razpoloženje Ena od študij je našla tesno povezavo med pomanjkanjem vitamina D in večjim tveganjem za depresijo. V časopisu Journal of Issues in Mental Health Nursing so na podlagi njenih ugotovitev zapisali, da je pri starejših osebah, adolescentih, osebah s preveč kilogrami in pri kroničnih bolnikih ta povezava najpoznejša. Če ste torej pogosto slabe volje, nerazpoloženi in celo depresivni, je morda krivo pomanjkanje vitamina D. Dovzetnost za okužbe Kot rečeno, je vitamin D zaveznik močne odpornosti, in kadar ga je v telesu premalo, se različne virusne in bakterijske okužbe pojavljajo pogosteje, hkrati pomanjkanje vitamina D podaljšuje tudi čas okrevanja.

