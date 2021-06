Pet neobičajnih razlogov za kopičenje maščob na trebuhu

Včasih se kljub skrbi za primerno prehrano in redni vadbi na trebuhu kopiči maščoba, ki se je nikakor ne morete znebiti. Poglejte neobičajne razloge za kopičenje trebušne maščobe in zadrego boste lažje premagali. Pomanjkanje magnezija Magnezij je nepogrešljiv element, saj skrbi za dobro delovanje srca, celotnega živčnega in mišičnega sistema ter za presnovo in dobro prebavo. Pomanjkanje magnezija torej vpliva tudi na izgubo kilogramov in na obliko telesa.

Nasvet: poskrbite, da ga boste vsak dan zaužili primerno količino, nahaja pa se v zeleni listnati zelenjavi, v fižolu, drugih stročnicah in v lupinastih plodovih. Pretiravanje s soljo Neverjeten je podatek, da kar 90 odstotkov odrasle populacije dnevno zaužije preveč soli. Dnevno priporočena količina znaša štiri grame, presežek soli pa vpliva tudi na obliko trebuha v negativnem smislu.

Nasvet: bodite pozorni na količino soli in jo nadomeščajte z drugimi začimbami, kot so čili, poper, ingver, rožmarin ali cimet. Gazirane pijače Gazirane pijače so prava zakladnica praznih kalorij in tudi povzročajo kopičenje maščob na trebuhu.

Nasvet: pijte vodo ali nesladkane zeliščne oziroma sadne čaje. Pomanjkanje spanja Pomanjkanje spanca vpliva na obliko telesa. Študije so pokazale, da je pri osebah, ki na noč spijo le pet ur, 32 odstotkov večja verjetnost debelosti. Kajti dokazano je, da utrujeni in neprespani pogosteje posegajo po nezdravi hrani.

Nasvet: da bi lažje nadzorovali tek, poskrbite, da boste vsako noč deležni vsaj sedmih ur spanja. Napačne maščobe Hrana brez maščob ni zdrava hrana, a pomembno je, kakšne so. Nenasičene, denimo maščobe omega 3, pozitivno vplivajo na zdravje in obliko telesa, nasičene in transmaščobe pa ne.

Nasvet: uživajte mastne ribe, rastlinska olja, oreščke in semena. Tako boste koristili srcu, ožilju in tudi vitkemu trebuhu.

