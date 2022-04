Pet nasvetov za boljši spanec

Ker je kvaliteten spanec z vidika zdravja ter počutja neprecenljiv, je dobro upoštevati nasvete, ki zagotavljajo izdaten nočni počitek. Pet neprecenljivih niza strokovnjakinja Andrea Grace. Vsi so čisto preprosti, a na drugi strani zelo učinkoviti.

Vsaj pol ure pred spanjem ugasnite vse ekrane

S tem boste malim sivim celicam dopustili, da se pomirijo in sprostijo, hkrati se boste izognili modri svetlobi, ki zavira tvorjenje melatonina, hormona spanja v možganih ter tako negativno vpliva na kvaliteto spanca. Pravilo je zlasti pomembno pri najmlajših in mladostnikih.

Pred spanjem si privoščite sproščanje

Morda s toplo kopeljo ali toplo prho. S tem boste telo in možgane pripravili na počitek ter si zagotovili trdnejši spanec.

Primerno opremite spalnico

Ta naj bo čim bolj temna, tiha in zračna. Preveč svetlobe v prostoru, kjer spite, negativno vpliva na nastajanje hormona melatonina v možganih. Če si teme in tišine ne morete zagotoviti drugače, si omislite čepke za ušesa in masko za spanje.

Preberite nekaj strani v knjigi

Da vam zato, ker boste ugasnili zaslone ne bo dolgčas, pol ure pred spanjem preberite nekaj strani v priljubljeni knjigi. Tudi branje pomaga telesu in možganom, da se pomirijo in posledično potonejo v globlji spanec.

Ne pretiravajte s kavo

Po tretji uri popoldne se odpovejte pijačam s kofeinom, tudi pred tem pa z njimi ne pretiravajte. Dve skodelici kave ali pravega čaja na dan sta povsem dovolj, kadar je teh preveč, slabo vplivajo na spanec.