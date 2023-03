Pet nasvetov, da bo prehod na poletni čas lažji

Zadnji vikend v marcu bomo urine kazalce premaknili na poletni čas. To ne pomeni samo, da bomo v noči iz sobote 25. na nedeljo 26. marca spali eno uro manj, posledice premikanja ure so tudi dolgotrajnejše in se največkrat odražajo kot utrujenost, slabša koncentracija, slabši spanec in slabše počutje.

Naša notranja ura se vendarle ne more tako hitro prilagoditi na novo merjenje časa, kot se prilagodijo ure na stenah, telefonih, policah in zapestjih.

Ob tem bodo jutra, ki so končno postala svetlejša, znova zavita v temo in težje bo začeti nov dan, dolgi dnevi pa bodo krivi, da bo zvečer težje zaspati. Nadaljujte z branjem TUKAJ - na ONA.je.