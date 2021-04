Pet napitkov, ki na naraven način zagotavljajo trden spanec in s tem dobro presnovo

Dober spanec je nepogrešljiv z več vidikov, tudi zaradi boljše presnova. Zato je dobro vedeti, kaj zvečer storiti za boljši spanec. Eden od načinov je premišljena izbira večernega napitka. Poglejte pet takšnih, ki vas ne bodo razočarali. Mleko Če bi po dolgem dnevu radi zaspali kot dojenček, si zvečer privoščite skodelico mleka. Toplega ali hladnega, saj mleko ne glede na temperaturo pozitivno vpliva na spanec. Vsebuje namreč triptofan, aminokislino, ki spodbuja nastajanje hormona spanja melatonina. In še en plus: beljakovine iz mleka pozitivno vplivajo na rast in oblikovanje mišic. Kamilični čaj Pregovorno napitek, ki prikliče miren nočni počitek, hkrati uravnava krvni sladkor in manjša verjetnost sladkorne bolezni. Sok iz grozdja Deciliter naravnega grozdnega soka je še en dobrodošel napitek pred spanjem, saj pripore k uravnavanju cirkadialnega ritma in pozitivno vpliva na presnovo. Tudi naravni višnjev sok pozitivno vpliva na spanec. Sojino mleko Vsebuje triptofan, ki spodbuja nastajanje melatonina, niža raven kortizola ter pripomore k boljšemu spancu in k hitrejšemu zgorevanju maščob. Kefir Fermenitirani mlečni napitek, bogat s probiotiki, v telesu veča količino dobrih bakterij ter tako z več vidikov pozitivno vpliva na zdravje. Med drugim zagotavlja boljši spanec, boljšo prebavo, presnovo in spodbuja miselne sposobnosti.

