Pet najpogostejših razlogov za slab zadah in kako si pomagati

Slab zadah, strokovno poimenovan halitoza, prizadene eno od štirih oseb. Prvi koraki v boju z njim so pravilna ustna higiena, skrb za oralno in zdravje na sploh ter tudi primerna hidratacija.

Kje pa se najpogosteje skrivajo razlogi zanj?

Obloge na mandljih

Obloge so vidne kot beli madeži, ki nastanejo na mandljih. Ker so ti skriti globoko v žrelu, so obloge komaj opazne, a ker se na njih zadržujejo bakterije, ki s svojim delovanjem ustvarjajo neprijeten vonj, so krive za slab zadah.

Obstaja več naravnih načinov za odstranjevanje omenjenih oblog: uporaba vodice za izpiranje ustne votline, grgranje jabolčnega kisa, izpiranje grla s toplo slano vodo ter uporaba ustne prhe z nizkim tlakom sodijo med najenostavnejše in praviloma zelo učinkovite.

Izpuščanje zajtrka

Zajtrk je, tudi z vidika preprečevanja ustnega zadaha, pomemben dnevni obrok. Ena od študiji je pokazala, da je halitoza pri najstnikih, ki jedo zajtrk, manj verjetna kot pri tistih, ki ta obrok preskočijo.

Vendar ne zgolj, da zajtrk je, pomembno je tudi, kako je sestavljen: večinoma naj vsebuje beljakovine, sestavljene ogljikove hidrate ter vlaknine.

Dihanje na usta

Dihanje na usta izsuši ustno votlino, v njej posledično nastaja manj sline in ustvarijo se boljši pogoji za pretirano rast bakteriji, ki povzročajo neprijeten zadah. Dihanje na nos torej predstavlja naslednjo rešitev.

Dihanje na usta ima še druge negativne posledice za zdravje: povzroča bolezni dlesni, nepravilen razvoj čeljusti in povečuje tveganje za stres in tesnobo.

Ena od raziskav je pokazala, da otroci, ki imajo težave z zadahom, za dihanje praviloma uporabljajo usta in ne nosu.

Slaba hidratacija

Primerna hidratacija je ključna za splošno zdravje, ob tem preprečuje tudi slab zadah. Pomembna je vedno, zlasti pa po bogato začinjenem obroku, saj močne začimbe velikokrat pripeljejo do neljube posledice.

Zanemarjanje zobne nitke

Osnovni pripomoček za čiščenje zob je zobna ščetka, a ne pozabite na zobno nitko, s katero je mogoče očistite medzobne prostore, saj se vanje ujamejo ostanki hrane, s katerimi se hranijo bakterije, ki povzročajo slab zadah.

Za preprečevanje tega je priporočljivo redno čistiti tudi zobni kamen. Ta je pogosto vir zadrege, najučinkoviteje in najvarneje pa ga očisti zobozdravnik.