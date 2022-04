Pet najboljših živil za premagovanje kronične utrujenosti

»O sindromu kronične utrujenosti govorimo, kadar nekdo vsaj pol leta ali dlje občuti izjemno izčrpanost, za katero ni očitnega vzroka,« je povedala Ginger Hultin, prehranska strokovnjakinja iz Seattla in dodala, da ta vpliva na tako rekoč vse vidike življenja, tako na storilnost kot na voljo do druženja in telesne aktivnosti.

Sindrom prizadetemu preprečuje, da bi se ukvarjal s povsem običajnimi aktivnostmi, zato je treba ob sumu nanj vsekakor ukrepati. Kajti čeprav zdravila, ki bi kronično utrujenost povsem pozdravilo, ni, obstajajo načini, s katerimi je mogoče ublažiti njene simptome.

Ti obsegajo zlasti spremenjen način življenja, obiskovanje terapevta, spremembe v prehrani, načine za obvladovanje stresa, spalne terapije. To so do zdaj znane ter najučinkovitejše tehnike, bo pa nedvomno treba opraviti še več raziskav, da bi spoznali globlje ozadje in našli najučinkovitejše metode premagovanja kronične utrujenosti.

