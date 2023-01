Pet najboljših načinov za premagovanje glavobola

Vsak, ki ga muči glavobol, bi ga rad čim prej premagal. Večina se pri tem zateče k zdravilom, obstajajo pa tudi tehnike, ki glavobol preženejo brez pomoči teh.

Tu je nekaj najučinkovitejših:

Terapija z masažo

Masaže pripomorejo k sproščanju napetosti in k blaženju akutne bolečine.

Kadar vas pesti glavobol, je najučinkovitejša masaža senc: na obe strani glave pritisnite kazalec in senca masirajte s krožnimi gibi.

Ledeni obkladki

En od najboljših naravnih načinov za premagovanje glavobola so ledeni obkladki. Položite jih na zatilje, čelo ali na senca. Če ledu v zamrzovalniku nimate, pomaga tudi zamrznjena zelenjava.

Znanstveniki niso povsem prepričani, zakaj so ledeni obkladki pri tem učinkoviti, domnevajo pa, da se zaradi mraza skrčijo krvne žile in se upočasni krvni pretok, kar prinese olajšanje.

Sivkino olje

Včasih že sam vonj pomaga premagati neprijetno bolečino v glavi, ena od rastlin, ki to zmore, je sivka.

Za še boljši učinek se masirajte z njenim oljem: zmešajte ga z baznim in uporabite pri masaži senc ali zatilja.

Dihalne vaje

Glavobol je pogosto posledica stresa in vsakodnevne napetosti, en od načinov za premagovanje tega in njegovih posledic pa so dihalne vaje:

dihajte globoko, počasi, dodobra napolnite pljuča in jih z izdihom povsem izpraznite. S tem, ko se boste tako pomirili, bo izginil tudi glavobol.

Čaji, ki sproščajo

Nič ne prinese olajšanja hitreje, kot skodelica vročega čaja. Ta prinaša toplino, sprošča mišice, pomirja in prežene glavobol.

Najboljši proti temu so čaji iz kamilice, regrata in ingverja.