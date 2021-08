Pet najboljših malic na plaži

Čeprav se sladoled, sendviči in razni slani prigrizki res zdijo idealni za malico na plaži, vas moramo razočarati, saj vse to ni najboljša izbira. Včasih naj bo, v večini primerov pa si na plaži privoščite dobrote, ki ne preženejo le lakote, temveč poskrbijo tudi za lepoto in zdravje.

In če ne veste, s čim se založiti, nizamo pet odličnih idej. Kivi proti utrujenosti Sadež, ki je prepoln vitamina C, kar pomeni, da spodbudno vpliva na odpornost, zagotavlja nov odmerek energije, ob tem pa skrbi še za nastajanje kolagena in dober krvni pretok v organizmu.

K vsemu temu med drugim pripomoreta v kiviju zastopana minerala magnezij in kalij. Marelice za lepo kožo V marelicah prisotni karotenoidi, med katerimi je najbolj znan betakaroten, koristijo koži, ki je izpostavljena soncu, in ji nudijo vsaj malo zaščite. Res se ne gre zanašati zgolj nanje, a marelice tudi z drugih vidikov pozitivno vplivajo na polt. V njih zastopani baker, železo in magnezij pa varujejo pred upadom energije. Mandlji proti lakoti Ti lupinasti sadeži so pravo bogastvo beljakovin, vlaknin in zdravih maščob, kar pomeni, da hitro nasitijo in za dolgo odženejo lakoto. Vse to so razlogi, da so močni zavezniki zdravja in tudi lepe postave, kar pomeni, da so neprecenljiva malica pod vročim soncem. Breskve za hidratacijo Breskve so zakladnica vitaminov, mineralov, vlaknin in tudi vode ter zato skrbijo za dobro hidratacijo. Ob tem zagotavljajo še vitamin C, magnezij in kalij ter tudi s tega vidika skrbijo za zdravje ter dobro počutje. Lubenica za zaščito kože In še kraljica poletja: lubenica. Polna vode, vitaminov, mineralov, vlaknin in antioksidantov, med katerimi izstopa likopen, ki med drugim varuje tudi kožo pred poškodbami sonca. Tako kot pri marelicah: zgolj lubenica za zaščito pred sončnimi žarki ne bo dovolj, je pa njen doprinos k temu zagotovo opazen.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: