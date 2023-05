Kako hitra je vaša prebava?

Pet na dan, svetujejo, torej pet obrokov zelenjave in sadja, ki so polni vitaminov, mineralov in vlaknin, te so nujne za zdravo prebavo, za nameček pa bomo tako znižali morebitni povišan holesterol. Izbor je torej precej velik, zagotovo bo v kupu zelenjave in sadja vsakdo našel kaj zase.

Začnimo z zajtrkom. Pojejmo skledico kosmičev, najbolje tistih z visoko vsebnostjo vlaknin, dodajmo jogurt pa še kakšen sadež, zdaj je sezona jagod, kmalu bodo tudi češnje, posebno veliko vlaknin vsebujejo jabolka. Zjutraj si lahko pripravimo tudi ovseno kašo, ki je menda najbolj zdrav zajtrk na sploh. Poleg vlaknin oves vsebuje veliko vitaminov.

Priljubljeni prigrizek je lahko zdravo in polnovredno živilo. FOTO: Guliver/Getty Images

Slovenci imamo radi krompir, zdaj je čas mladega, pečenega. Ne lupite ga, ampak le dobro operite, po potrebi oščetkajte in specite kar v olupku. Za eno od najbolj zdravih živil velja rdeča pesa, z njo bomo poskrbeli, da se ne bo prikradla slabokrvnost, pa še vlaknine bomo zaužili: pripravite si jo kot solato, slastna je tudi pečena, lahko jo dodamo kar h krompirju.

Krompirja pred peko ne lupimo. FOTO: Getty Images

Kruh in preostali pekovski izdelki naj bodo iz polnozrnate moke

Za prebavo je odlično tudi laneno seme, dodajamo ga lahko v zmes za palačinke, tudi v ovseno kašo in smutije pa seveda kruh. Ta in preostali pekovski izdelki naj bodo čim večkrat iz polnozrnate moke, ki vsebuje veliko vlaknin.

Za malico radi sežete po čokoladni tablici? Narobe. Malica je čas za kak kos sadja, tudi zelenjave, na primer korenje, zeleno, pa tudi oreške in suho sadje. Izogibamo se praženim in slanim oreškom, pri uživanju pa smo seveda zmerni zaradi višje vsebnosti maščob. Med boljše prigrizke glede vlaknin spadajo tudi kokice, seveda se izogibamo kepi masla in soli.

