Pet jutranjih navad, zaradi katerih se kopičijo kilogrami

»Na število kilogramov vplivajo dejanja zjutraj,« je povedala prehranska strokovnjakinja s kalifornijskega inštituta za zdravo hujšanje Susan Peirce Thompson in izpostavila pet jutranjih navad, ki so najpogosteje krive za preveč kilogramov. Namenoma preslišite budilko Slišali ste budilko, vendar ste jo namenoma preslišali. Znano je, da pomanjkanje spanja negativno vpliva na vitko postavo, saj zaradi tega v telesu naraste količina kortizola, ki spodbuja tek. A tudi pretiravati s spanjem ni dobro. V časopisu PLOS One so na podlagi študije namreč zapisali, da je pri ljudeh, ki na noč spijo 10 ur ali več, v povprečju indeks telesne mase višji kot pri osebah, ki vsako noč spijo od sedem do devet ur. Zjutraj ne pospravite postelje Prav je, da se postelja, preden jo pospravite, ohladi, za urejeno ležišče pa poskrbite, preden zapustite dom. Raziskava ameriške fundacije Spanje (National Sleep Foundation) je namreč pokazala, da je pri osebah, ki posteljo pospravijo zjutraj, za 19 odstotkov več možnosti, da bodo dobro spale, v primerjavi s tistimi, ki tega ne storijo. Kot že rečeno, pomanjkanje spanja pa povečuje željo po nezdravi hrani.



Avtor knjige Moč navade Charles Duhigg trdi, da se lahko redoljubne osebe, ki posteljo pospravijo zjutraj, pohvalijo tudi z drugimi navadami, ki koristijo zdravju in postavi: doslednejše so pri pripravi obrokov in pridneje telovadijo. Na nov dan se pripravljate v temi Če se na nov dan pripravljate v mraku in pri zagrnjenih zavesah, je več možnosti, da ne boste veseli ob pogledu na tehtnico. Raziskava v časopisu PLOS One je pokazala, da imajo osebe, ki so že zjutraj v stiku s sončnimi žarki ali vsaj svetlobo, nižji indeks telesne mase v primerjavi s tistimi, ki imajo zjutraj raje mrak. Ne tehtate se Znanstveniki z univerze Cornell so dve leti analizirali navade 162 moških in žensk. Na koncu so ugotovili, da so pri hujšanju uspešnejše osebe, ki se vsako jutro stehtajo, saj imajo boljši nadzor nad uživanjem hrane. Izpustite zajtrk Osebe, ki dan začno z uravnoteženim obrokom, ki telesu zagotovo približno 2400 džulov (573,2 kalorije), se podnevi redkeje ubadajo z neustavljivo lakoto v primerjavi s posamezniki, ki z zajtrkom zaužijejo 1200 džulov (286,6 kalorije) ali ga sploh ne jedo. Do tega spoznanja so prišli strokovnjaki z univerze Tel Aviv, ki so zapisali, da je ob kakovostnem jutranjem obroku lažje nadzorovati vnos kalorij kasneje v dnevu.