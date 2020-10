Pet jutranjih navad, ki učinkovito nadomestijo kavo

Za večino je najboljša jutranja prijateljica skodelica kave. Pa vendar ta ne odgovarja vsem, zato je dobro poznati načine, ki prebujajo prav tako učinkovito, kot krepčilna pijača. Telovadba Jutranja telovadba odpihne vse skrbi in utrujenost. V ta namen vam ni treba preteči dolge razdalje, dovolj je že nekaj preprostih vaj, ki povsem razgibajo telo in spodbudijo pretok krvi. Sveži zrak Takoj ko vstanete iz postelje, na stežaj odprite okno in se nadihajte svežega zraka. Misli in telo se bodo prebudili brez skodelice kave. Voda Namesto kave si privoščite kozarec vode. Ob njem se boste hitro prebudili, saj bo voda spodbudila delovanje notranjih organov ter vseh telesnih funkciji. Glasba Še eno jutranje poživilo je priljubljena glasba, ki spodbuja delovanje možganov, pričara dobro razpoloženje, prebuja ter zagotavlja nov odmerek energije. Hladna prha In še zadnja učinkovita možnost: hladna prha. Res je, misel na njo ni najbolj prijetna, a v trenutku bo poživila telo in duha ter pregnala še tako neznosno jutranjo utrujenost.