Pet jesenskih aktivnosti za vitko postavo

Jesenske temperature so prijaznejše od poletne vročine, zato v letnem času, v katerega smo vstopili, čim več trenutkov preživite na prostem in se predajajte aktivnostim, ki so zabavne ter ob enem pomagajo pri nadzorovanju telesne teže. Tu je nekaj najboljših, postavi in zdravju prijaznih jesenskih telesnih dejavnosti.

Hoja

Preprosta aktivnost, ki se ji lahko predaja vsak in nič ni lepšega, kot so sprehodi po pisani jesenski naravi: v parku, v gozdu, po travnikih. Začnite počasi in nadaljujte s hitrejšim tempom ter tako poskrbite za dobro počutje in vitko telo.

Kolesarjenje

Še ena odlična telesna aktivnost za dneve, ko sonce izgublja svojo moč.

Planinarjenje

Res ni mogoče planinariti vsak dan in dobro je izbrane cilje prilagoditi telesni pripravljenosti, a že vzponi na nižje vrhove bodo pomagali do boljše kondicije, močnih mišic in manj maščobnih oblog.

Tek

Že zgolj pet minut teka znatno pripomore k boljšemu zdravju, kondiciji in močnejšim mišicam, s tem pa tudi do manjše količine na telesu nakopičenih maščob in lepše postave.

Katerikoli šport na prostem

Nogomet, košarka, badminton, tenis vse to so dejavnosti, ki se jim v lepih dneh lahko predajate vsak dan. Ker se odvijajo v družbi, so še toliko bolj zabavne.