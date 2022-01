Pet higienskih trikov za boljše zdravje

Seveda veste, da je osebna higiena nepogrešljiva sestavina skrbi za dobro zdravje. A čeprav se redno prhate, si umivate zobe ter roke, morda ne poznate nekaterih trikov in postopkov, ki poskrbijo, da so njeni učinki še boljši. Razkrivamo pet takšnih, ki bodo nadgradili učinke rednega umivanja.

Pri pranju posteljnine ne uporabljate mehčalca

Zlasti ne pri pranju vzglavnikov, kajti snovi iz mehčalca, ki ostanejo na tkanini, lahko zamašijo kožne pore na obrazu, zato se pojavijo nadležni ogrci in mozolji.

Noge umivajte s črnim čajem

Če imajo vaša stopala neprijeten vonj, jih vsak večer namakajte v črnem čaju. Vodi v vedru dodajte liter močnega čaja in stopala namakajte vsaj 15 minut. Snovi iz črnega čaja namreč škodujejo bakterijam in glivicam, ki so krive za neprijeten vonj.

Vsak dan uporabljajte zobno nitko

Zobna ščetka za temeljito ustno higieno ni dovolj. Za čiste medzobne prostore, ki jih ne bi smeli zanemarjati, poskrbi zobna nitka.

Intimne predele umivajte zgolj z vodo

Mila in tekoči geli za prhanje so preveč agresivni in rušijo naravno ravnovesje intimnih delov, zato jih umivajte zgolj z vodo ter s tem preprečite okužbe in vnetja.

Ne pozabite na predel za ušesi

Med umivanjem obraza se spomnite na vrat, kaj pa na predel za ušesi? Tudi tam se nabira veliko umazanije, ko jo je treba odstranjevati redno in dosledno, vsaj vsak večer.