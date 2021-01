Pet fantastičnih naravnih luščil za telo in obraz

Koža pozimi potrebuje izdatnejšo nego ne le zaradi vlaženja in zaščite pred mrazom, temveč tudi z vidika čiščenja. Idealna so luščila, ki jo hkrati očistijo in nahranijo. Poglejte pet takšnih, katerih se bo koža zagotovo razveselila, in si jih privoščite enkrat tedensko. Vlažilna krema in sladkor Učinkovita in preprosta nega obraza: običajni vlažilni kremi dodajte žličko sladkorja in z mešanico s krožnimi gibi negujte obraz, ga nato splaknite in še enkrat namažite s kremo. Vlažilno luščilo za telo z banano Potrebujete eno zrelo banano, 45 gramov sladkorja in pol žličke poljubnega eteričnega olja. Vse sestavine zmešajte v homogeno zmes ter z njo negujte vse telo, ga zmasirajte in na koncu splaknite z mlačno vodo. Sol, med in aloja Med izdatno navlaži kožo, v družbi gela aloje pa je ta učinek še izrazitejši. Za luščilo iz teh sestavin potrebujete 200 gramov morske soli, tri žličke medu in 200 mililitrov gela aloje. Vse sestavine zmešajte in si z mešanico s krožnimi gibi zmasirajte telo. Sol in sok limone ali pomaranče Potrebujete 150 gramov morske soli, 100 mililitrov vlažilnega olja za telo in 100 mililitrov sveže iztisnjenega soka limone ali pomaranče. Po prhanju si z njim natrite telo in ga po negi splaknite z mlačno vodo. Luščilo s kavo Priporočljivo je za nego mastne kože. Zmešajte žličko mlete kave, morske soli in olivnega olja. Količina je primerna za nego obraza, če boste z njim negovali celotno telo, pripravite večjo količino in si ga privoščite enkrat na teden.

