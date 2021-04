Pekoče kroglice za zdravo prebavo

FOTO: Id-art/Getty Images

Ljudsko zdravilstvo redkvico oziroma njen sok priporoča za izločanje sluzi iz dihalnih organov.

Kadar je sezona redkvic, gredo zdravniki lahko na dopust, pravi stari kitajski pregovor. Redkvice so imele nekoč posebno mesto v prehrani in ljudskem zdravilstvu, ne le na Kitajskem, v tradicionalni medicini, cenili so jih tudi v starem Egiptu ter Grčiji, kjer so tem rdečim kroglicam rekli kar kraljice zdravja in jih oblikovali iz zlata.Bogate so z vlakninami, zato koristijo prebavi in spodbujajo delovanje črevesja, blažijo težave s hemoroidi, regulirajo tudi raven sladkorja v krvi, pomagajo pri razgradnji maščob, ker so nizkokalorične (100 gramov vsebuje le 15 kcal), pa so spremljevalke marsikatere shujševalne kure. Kot naravni diuretik pomagajo izločati odvečno vodo iz organizma. Vsebujejo veliko vitaminov in mineralov, na primer vitamine C (ki ni samo gradnik odpornosti, pomaga tudi pri regulaciji metabolizma, sodeluje pri nastanku kolagena), A, K, B6, folno kislino pa kalij, kalcij, železo, magnezij in mangan.Rdečo barvo prispeva pigment antocian, močan antioksidant, ki ščiti telesne celice in zdravje celotnega organizma, saj krepijo odpornost, preprečujejo srčno-žilne bolezni, saj nižajo slabi holesterol in tudi krvni tlak. Delujejo protibakterijsko in protiglivično, ljudsko zdravilstvo je redkvico oziroma njen sok priporočalo za izločanje sluzi iz dihalnih organov, torej so še posebno koristne pri na primer prehladnih obolenjih, bile naj bi tudi močno orožje proti kašlju in glavobolu. Vsebujejo snovi, ki nevtralizirajo bilirubin v jetrih, zaradi česar so odlična pomoč v boju proti zlatenici. Spodbujajo tudi razstrupljanje, zato jih radi dodajamo v pomladne pisane solate in tudi različnim napitkom.Vitamini in minerali v njej skrbijo tudi za kožo, ki je videti bolj zdrava. Visok odstotek vode v plodu vzdržuje vlago v koži, torej koristijo tudi suhi in razpokani koži. Blagodejno deluje notranje in zunanje, torej kot maska, ki si jo lahko naredimo sami: nekaj redkvic zmeljemo v blenderju in pomešamo z malo vode. Zmes nanesemo na očiščeno kožo obraza in vratu, izogibamo se predelu okoli oči, ter po nekaj minutah speremo.A previdnost ne bo odveč, saj je, kot rečeno, rahlo pekoča in se zato ne priporoča tistim, ki imajo občutljivo želodčno sluznico ali težave s črevesjem, prav tako ne ledvičnim bolnikom.