Pazite, bradavice so nalezljive

Bradavice so spremembe na koži, ki nastanejo zaradi okužba kože s humanimi papiloma virusi (HPV). So majhne, a nadležne in lahko tudi boleče. Odkritih je več kot 200 tipov HPV, različni tipi pa povzročajo različne vrste bradavic. Navadne se lahko pojavijo kjer koli na koži, pogostejše pa so na predelih, ki so bolj dovzetni za poškodbe, na primer na prstih, kolenih, podplatih; so izbočene in imajo hrapavo površino.

Tiste na podplatih so zaradi pritiska med hojo sploščene in pogosto zelo boleče. Ploščate se pojavijo v skupinah kot gladke rumeno rjave izbokline. Nitkaste bradavice se pojavljajo predvsem po obrazu, na vratu in v pregibih.

Na podplatih so lahko boleče. FOTO: Rob_lan, Getty Images

So torej različnih oblik in velikosti. Na sredini lahko opazimo temne pike, to so žile, ki bradavice oskrbujejo s krvjo in jim omogočajo rast. Bradavica lahko tako, če opraskamo ali jo drugače poškodujemo, zakrvavi.

Vse vrste zdravljenja

Proti njim nismo imuni, torej jih lahko dobi prav vsak, a so nekateri bolj nagnjeni k nastanku bradavic kot drugi, to so zlasti posamezniki z oslabljenim imunskim sistemom, saj njihovo telo pač ni dovolj močno, da bi se borilo proti virusu. Okužba je pogostejša pri ljudeh, ki bosi hodijo po denimo bazenih ali javnih tuših, vlažno okolje namreč ustvarja odlične razmere za uspevanje in prenos virusov. HPV v telo najpogosteje vstopi skozi poškodovano kožo, zato so med bolj izpostavljenimi otroci in tisti, ki si grizejo nohte.

Okužba se lahko spontano razširi naprej po koži ali pa si jo z dotikom sami prenesete na druge predele telesa.

Večina bradavic, zlasti pri otrocih, izgine spontano, brez zdravljenja, res pa je, da lahko trajajo mesece, tudi leta, nekatere pa trmasto vztrajajo in se množijo. Če so zelo moteče, je na voljo več načinov pomoči, kateri je za nas najprimernejši, bo povedal zdravnik na podlagi vrste bradavice in tudi starosti ter splošnega zdravstvenega stanja, morda nas bo napotil k dermatologu, ki ima na voljo več agresivnejših, a tudi uspešnejših metod zdravljenja. Vse vrste zdravljenja zahtevajo potrpežljivost in vztrajnost, včasih pa je treba zdravljenje tudi ponoviti.

Da se ne bi okužili, ravnajte preventivno: ne hodite bosi na javnih bazenih, tuših, savnah, skupnih kopalnicah in telovadnicah, bradavic se ne dotikajte in jih ne praskajte: okužba se lahko spontano razširi naprej po koži ali pa si jo z dotikom sami prenesete na druge predele telesa. Prav tako se ne dotikajte bradavic drugih ljudi, ne uporabljajte njihovih brisač in higienskih pripomočkov, saj so bradavice nalezljiva bolezen.