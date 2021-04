Pazimo na zdravje srca

Vas gneča spravlja ob živce? FOTO: Mheim3011/Getty Images

Z visoko intenzivno vadbo se bomo znebili maščobnih oblog na trebuhu in poskrbeli za zdravje srca.

Slaba prehrana škodi zdravju srca, prav tako premalo telesne aktivnosti, a seznam vsega, s čimer lahko škodimo temu pomembnemu organu, se tu ne konča. Pisali smo že o povezavi med boleznimi srca in ožilja ter težavami s (krvavečimi) dlesnimi.Ste kdaj razmišljali, kako izmensko delo vpliva na zdravje? Zlasti nočno delo je tisto, ki povzroča težave, višalo naj bi celo tveganje infarkta, kaže kanadska raziskava. Strokovnjaki menijo, da slabo vpliva na delovanje notranje ure, prav to pa škodi zdravju. Pomagajte si tako, da se zdravo prehranjujete in redno gibate ter redno opravljate sistematske preglede.Vsak je že kdaj obtičal na cesti zaradi gneče in dobro ve, kako zelo stresno je to lahko. Znanstveniki menijo, da ura v taki situaciji pomeni večjo možnost, da boste doživeli infarkt. A le redki se lahko ognejo vožnji ob prometni konici, se pa lahko na gnečo pripravite: dopovejte si, da se boste premikali kot polž, in se zaradi tega ne vznemirjajte pretirano, raje poslušajte glasbo ali pa si omislite družbo v avtu, da bo čas hitreje tekel.Ženske, ki so v menopavzo vstopile pred 46. letom starosti, imajo dvakrat višje tveganje infarkta, in sicer zaradi pomanjkanja estrogena. Pogovorite se z zdravnikom, ali bi bilo dobro opraviti nekatere preglede, s katerimi bi ocenili dejavnike tveganja.Tudi smrčanje in hlastanje za zrakom med spanjem lahko povzročata težave: apneja je motnja spanja, oboleli v snu nekaj časa ne diha, lahko se zgodi večkrat v noči, tudi med popoldanskim spancem. Dlje trajajoča motnja je povezana z nepravilnim utripom, hipertenzijo, tudi infarktom. Obiščite zdravnika, zgodnje odkrivanje stanja in pravočasno postavljena diagnoza lahko znižata tveganje.Noč je za spanje, to naj bi bilo kakovostno, da bi naslednji dan lahko normalno delovali, okoli sedem ur naj bi prespali, če spite manj kot šest ur na noč, tvegate povišan holesterol in krvni tlak pa tudi debelost in diabetes, ki škodita zdravju srca. Niti preveč spanja ni dobro, če spite več kot devet ur, je prav tako višje tveganje nastanka diabetesa in infarkta.Kako zelo so pomembni odnosi z drugimi, zdaj že dobro vemo. Če je odnos, zakon dober, je srce srečno, zdravo. Ali drugače: kdor ima srečen zakon, ima nižje tveganje nastanka bolezni srca v primerjavi s tistimi, ki niso v zvezi, ki bi jih osrečevala. Kriv je stres, ki slabo vpliva na srce, poleg tega nam je, ko smo pod njegovim vplivom, vseeno, kaj bomo jedli in pili. Druženje z ljudmi, ki jih imamo radi, bo ublažilo vpliv stresa na zdravje, osamljeni imajo, pravijo strokovnjaki, večje možnosti za infarkt.Ne le ljudje, osamljenost lahko premaga tudi hišni ljubljenček. Pes, na primer, nas bo prisilil v gibanje, s katerim se bomo znebili tudi kakšnega kilograma, oboje, tako gibanje kot odprava maščobnih oblog, pa koristi srcu.