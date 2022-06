Pasji poljubi so nevarni. Preberite, zakaj

Večine lastnikov psov prav nič ne moti, če jim njihovi zvesti štirinožci ljubezen vračajo s kakšnim manjšim poljubčkom oziroma če jih malo poližejo po obrazu. A kot opozarja skupina raziskovalcev iz britanske kraljeve veterinarske fakultete in univerze iz glavnega portugalskega mesta Lizbona, jim tega nikar ne dovolite.

Tudi po božanju si umijte roke. FOTO: Guliver/Getty Images

Še več: lastnikom celo svetujejo, naj si potem, ko hišnega ljubljenčka božajo, vsakokrat umijejo roke. Tudi pasja slina je namreč, kot ugotavljajo v najnovejši študiji, lahko vir superbakterij oziroma bakterij, ki so odporne proti antibiotikom. V gobčke jih psi lahko vnesejo z lizanjem svojih anusov. Strokovnjaki so analizirali vzorce človeških in pasjih iztrebkov iz 41 portugalskih in 45 britanskih domov, pri čemer so se osredotočali predvsem na poseben sev bakterije E.coli, ki mu zdravila ne pridejo do živega.

Našli so jo v iztrebkih 14 od skupno 85 psov (16,5 odstotkov vseh) in v blatu 15 od 114 ljudi (13,2-odstotni delež), ki so sodelovali v raziskavi. Za primerjavo: v omenjenih domovih je bilo tudi 18 mačk, a le pri eni so odkrili sev superbakterije.

Grožnja javnemu zdravstvu

Te, kot je znano, so ena od največjih groženj sodobnemu javnemu zdravstvu. Že danes so namreč proti antibiotikom odporni nekateri sevi zelo znanih bakterij, kot je salmonela, pa tiste, ki povzročajo tuberkulozo in tudi t. i. supergonorejo (gre za eno od najpogostejših spolno prenosljivih bolezni, ki jo je trenutno še mogoče pozdraviti z zdravili). Najnovejši podatki ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni kažejo, da superbakterije na leto povzročijo 35.000 človeških smrti.

35.000 ljudi na leto umre zaradi superbakterij.

»Že pred pojavom covida-19 je bila odpornost proti antibiotikom ena od glavnih groženj javnega zdravstva,« je poudarila dr. Juliana Menezes, glavna avtorica omenjene študije. »To lahko povzroči neozdravljiva stanja, kot so pljučnica, sepsa, okužbe sečil in ran,« plastično predstavi, kaj to pomeni v praksi.

Raziskovalci si sicer še niso enotni, kdo je glavni prenašalec tovrstnih bakterij, živali ali človek. A Menezesova v pogovoru za britanski Telegraph vseeno opozarja lastnike psov na previdnost in jim svetuje, naj štirinožcem ne dovolijo, da bi jih lizali ali celo jedli z njihovih krožnikov. Bakterija E.coli je sicer v črevesju in zato tudi v blatu.

Možna so neozdravljiva stanja, kot so pljučnica, sepsa, okužbe sečil in ran.

Kot še poudarja avtorica omenjene študije, lahko to, da bi bakterijo z živali prenesli nase, preprečimo z redno in dosledno higieno rok, te umijemo (s toplo vodo in milom) takoj po božanju ljubljenčkov kot tudi po pospravljanju njihovih iztrebkov.