Pasivno kajenje nevarnejše za ženske, lahko privede do zgodnje menopavze

Kajenje povečuje tveganje za zgodnjo menopavzo, so zapisali v časopisu Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism kjer prav tako poudarjajo, da so najstnice, v primerjavi z vrstniki nasprotnega spola, pogosteje žrtve bolezni, ki jih izzove pasivno kajenje.

Pasivnemu kajenju izpostavljeno veliko otrok

Strokovnjaki z univerze zahodna Avstralija so izvedli študijo, ki je zajela več kot tisoč najstnikov nekadilcev. Pri tem so se osredotočili na kadilske navade v njihovem domu. Sodelujoči so bili rojeni v letih med 1989 in 1992, opazovane so bile aktivnosti, povezane s kajenjem njihovih staršev in ostalih članov družine. Izsledki so razkrili, da je vsak drugi otrok v deželi tam spodaj izpostavljen pasivnemu kajenju, na osnovi analize krvi pa je bilo dokazano, da to pri najstnicah, v primerjavi z najstniki, znatneje povečuje tveganje za povišano stopnjo holesterola in srčne bolezni.

Vzroki za razlike med spoloma še neznani

Avstralski znanstveniki trdijo, da je njihova poizvedba velikega pomena za razumevanje posledic pasivnega kajenja pri mladostnikih, v naslednjem koraku pa bodo poskušali odkriti, zakaj so ženske za negativne vplive dovzetnejše od moških.