Paradižnik za močne kosti in zdravo srce

Sezona paradižnika je na vrhuncu in dobro jo je izkoristiti. Kajti ta dar narave ni le zelo okusen, je tudi izjemno zdrav. Vsebuje namreč veliko vlaknin, vitaminov, mineralov in drugih koristnih snovi. Bogastvo zaveznikov zdravja Med njimi izstopajo vitamini B3 (niacin), B6 (piridoksin), B7 (biotin), C, K, betakaroten, kalij, fosfor, kalcij, železo, cink in selen. Tu so še organske kisline: limonska in jabolčna, ki zagotavljata značilen okus. Ob njih gre omeniti še antioksidante, zaradi katerih je paradižnik res pravi eliksir zdravja. Mnogi učinki Kombinacija vitamina C in železa pripomore k sintezi hemoglobina in k tvorjenju novih rdečih krvnih telesc, s čimer preprečuje nastanek anemije. Zaradi vitamina C, cinka, kalcija in fosforja je paradižnik zaveznik odpornosti in zdravja kosti ter zob. Ob tem je koristen za srce, saj zaradi kalija uravnava krvni tlak, po zaslugi vlaknin pa manjša količino slabega holesterola v krvi. Najmočnejši antioksidant v paradižniku je likopen, ki varuje kožo pred vplivom sončnih žarkov in upočasnjuje njeno staranje. Kalij in fosfor pa pomagata tudi pri premagovanju stresa in utrujenosti ter blažita mišične krče. Kuhan boljši kot surov Paradižnik je okusen surov, za boljši izkoristek vseh snovi pa je nepogrešljiv tudi termično obdelan.

