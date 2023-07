Paradižnik je pravo super živilo: varuje vid in čisti kožo

Poletje je v polnem zamahu, kar pomeni veliko paradižnika. Bogat je s hranili in siromašen s kalorijami in maščobami: je odličen vir vitaminov A, C in K, betakarotena in kalija ter likopena, močnega antioksidanta, ki velja za najmočnejšega zaveznika v boju proti več boleznim, denimo srca in ožilja, in tudi nekaj vrst malignih bolezni naj bi preprečeval – raziskave najpogosteje omenjajo njegovo zaščitno vlogo pri preprečevanju raka prostate, dojk, pljuč, grla –, prav tako upočasnjuje staranje. Poleg tega daje paradižniku značilno rdečo barvo.

Vitamin A je nujen za normalno rast in razvoj celic pa za zdravje kosti, poleg tega pomaga preprečevati makularno degeneracijo, torej varuje vid; vitamin C je ključen za vzdrževanje in krepitev imunskega sistema, vitamin K potrebujemo za hitrejše celjenje ran.

Količina likopena je pogosto višja v prekuhanem paradižniku kot v svežem.

Koristi tudi našemu stasu

Paradižnik koristi tudi našemu stasu: vsebuje kalij, ki blaži napihnjenost, ker je večinoma iz vode, poskrbi za poleti tako pomembno hidracijo in obenem preprečuje lakoto in prenajedanje. Ker, kot rečeno, vsebuje zelo malo kalorij, je idealno živilo za vse, ki bi radi izgubili kak kilogram. Pa še en plus ima redno uživanje paradižnika: z njegovo pomočjo se bomo znebili toksinov, ki so se morebiti nakopičili v našem telesu.

Jemo svežega in predelanega. FOTO: Olesia Shadrina, Getty Images

Ste vedeli, da paradižnik čisti kožo? Zapira namreč pore in hladi kožo, blaži pojavnost mozoljev in celo varuje pred UV-žarki. A to seveda ne pomeni, da lahko opustimo uporabo kreme za sončenje. Antioksidanti v paradižniku zlasti ustrezajo mastni koži, saj zavirajo sproščanje sebuma. Meso nanesite na očiščeno kožo obraza, vratu in dekolteja, učinek bo opazen takoj.

Uživamo ga vse leto, a največ koristi imamo, ko je v sezoni, torej prav zdaj. Obstaja cela vrsta paradižnikov, ki se razlikujejo po velikosti, barvi, obliki in seveda okusu. Jemo kuhanega, sušenega in surovega, v solatah, sendvičih in juhah ter celo napitkih, na tem mestu pa zapišimo, da je količina likopena, prisotnega v predelanih živilih (kot so pire, omaka, pasta, kečap), pogosto veliko večja kot v svežih paradižnikih, saj prihaja pri predelavi do izgub vode in s tem koncentriranja drugih snovi, kot pravijo strokovnjaki z nacionalnega portala o prehrani. In še, da ima termično obdelan paradižnik večjo biorazpoložljivost likopena kot surov. Korenine in listi niso užitni, saj vsebujejo nevrotoksin solanin.