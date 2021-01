Pandemija vpliva na prehrano

Vse pogostejše je občasno vegetarijanstvo. FOTO: Nata_vkusidey/Getty Images

Mnogi znanstveniki menijo, da bi morala temeljiti na rastlinskih virih.

Po popolnoma spremenjenem načinu življenja v lanskem letu je vsako napovedovanje smernic kot pogled v kristalno kroglo. A kar se prehrane tiče, obstaja velika verjetnost, da bodo navade, ki smo jih vzpostavili lani, ostale tudi letos. Interes za hrano in prehranska dopolnila, ki jih strokovnjaki svetujejo za krepitev imunskega sistema, je lani eksplodiral.Stari dobri vitamin C je pozimi že nekakšna stalnica, v času pandemije pa smo mu posvetili še več pozornosti, lani pa smo zlasti posegali po vitaminu D, ki ga svetujejo, zlasti v zimskem času in tudi v boju proti novemu koronavirusu, tudi zdravniki. Tudi cink je doživel znaten porast, prav tako smo posegali po selenu in vitaminu B pa probiotikih, ki smo jih uživali že pred pandemijo.Trend številka 1, ki se bo nadaljeval tudi letos, so hrana in prehranska dopolnila za krepitev odpornosti, slednje smo že omenili, na krožnikih pa se bodo večkrat znašli citrusi ter drugo sezonsko sadje in zelenjava, na primer v zimskem času kisla zelje in repa pa fermentirani mlečni izdelki in ribe.Pandemija nas je prisilila v domačo kuharijo in ta bo ostala. Situacija, v kateri smo se znašli, je mnoge motivirala za usvajanje zdravih navad, torej pravilnega, kakovostnega načina prehranjevanja, ki temelji na svežih živilih, stročnicah, semenih in žitih, najraje polnozrnatih, pa oreških.Narašča način prehranjevanja, ki temelji na rastlinskih virih, iz leta v leto ima več pripadnikov. Vse več privržencev ima t. i. občasno vegetarijanstvo. Vodilni svetovni znanstveniki so prepričani, da bi morali temelj prehrane v prihodnosti predstavljati rastlinski viri. Nič čudnega, da prav ta način velja za model prihodnosti, ki ima več prednosti: koristi našemu zdravju pa tudi planetu.Ker smo večinoma kuhali doma, se je razmahnila dostava kmetijskih proizvodov na dom, in tudi ta bo, verjamejo strokovnjaki, vztrajala: ne le da so pridelki lokalni in sezonski pa seveda ravno nabrani ali obrani, zabojček, poln okusne hrane, nam prinesejo pred domači prag, kar velja za varen nakup, saj se ne gnetemo v trgovini.Kot rečeno, je zaradi pandemije sicer težko napovedovati smernice, a le malo verjetno je, da bo zacvetelo kaj eksotičnega, bomo pa še bolj posegali po lokalni, domači hrani in cenili, to, kar imamo.