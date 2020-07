Ovseni kosmiči za opečeno kožo

Kaj vse boste vzeli letos na počitnice? Nedvomno se bodo v potovalni torbi znašli brisača, krema za sončenje, kopalke, slamnik, kvaliteten losjon ipd. Le redki pa s seboj na morje vzamejo nekaj, kar v potovalki ne bi smelo manjkati – ovsene kosmiče. Zakaj so nepogrešljivi? Ker se lahko zgodi, da vas bo kljub previdnosti premočno pobožalo sonce in na koži pustilo pekoče posledice. Če tedaj, ko koža pordi in peče, razmišljate o jogurtu in drugih naravnih blažilnikih opeklin, upoštevajte priporočila dermatologov, ki priporočajo uporabo ovsenih kosmičev. Kako jih uporabiti? Dodajte jih kopeli. Priporočljivo jih je zmleti, jih stresti v hladno vodo, počakati 15 minut, da se voda obarva belo, nato pa se potopite vanjo in namakajte 15 do 20 minut. Po kopeli s telesa popivnajte odvečno vodo in kožo nahranite z vlažilnim losjonom. Zakaj pomagajo? Raziskave so pokazale, da ovseni kosmiči blažijo vnetja in pekoč občutek, s tem pomirijo kožo in jo nahranijo s snovmi, pod vplivom katerih hitreje izginejo posledice pretiravanja na soncu. Hkrati na njej ustvarijo sloj, ki preprečuje izgubo tekočine, saj dodatne dehidracije opečena koža res ne potrebuje.