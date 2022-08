Oves niža slabi holesterol

Povišan slabi holesterol (LDL) lahko povzroči resne zdravstvene težave, celo infarkt in kap, saj se kopiči na stenah žil, zato se moramo potruditi, da ga znižamo in potlej vzdržujemo v priporočenih mejah. Med prvimi ukrepi je zagotovo sprememba življenjskega sloga, pri tem pa ima pomembno vlogo prehrana.

Poleti je veliko slastnega sadja. FOTO: Inaquim/Getty Images

Pazimo, da ne pojemo preveč, zlasti sladkarij, mastne hrane in živil živalskega izvora, meso jemo redko, raje ga zamenjamo z ribami, denimo lososom, sardinami. Na jedilnik vnesemo čim več rastlinske hrane, ki vsebuje vlaknine, te so namreč ključne za nižanje slabega holesterola in višanje dobrega (HDL). Redno uživanje vlaknin, kot je dokazalo več raziskav, zniža skupni in LDL-holesterol za 5–10 odstotkov. V hrani rastlinskega izvora najdemo še rastlinske sterole, ki prav tako pomagajo nižati holesterol.

In katera so ta živila? Sadje in zelenjava: 5 obrokov na dan naj bi zaužili, začnimo že zjutraj, lahko sta idealna malica in zdrav prigrizek. Sadje in zelenjava vsebujeta malo nasičenih maščob, a veliko vlaknin. Na seznamu je tudi oves: s 50 grami ovsa organizem dobi 5 gramov vlaknin; jemo ovsene kosmiče, kruh. Za zajtrk imejmo ovseno kašo, če jo jemo šest tednov, se bo slab holesterol znižal za do 5 odstotkov, kažejo raziskave.

Od maščob izbirajmo rastlinsko olje, denimo oljčno: polno je mononenasičenih maščobnih kislin, ki nižajo slabi holesterol in spodbujajo kurjenje maščob na predelu trebuha. Tudi avokado je na seznamu: viša dobri holesterol in niža slabega, a pazimo, da ga ne pojemo veliko, saj je precej kaloričen.

Oreški so zdravi za srce.

Izbirajmo polnozrnati kruh in testenine, rjavi riž namesto belega. Tudi stročnice so bogate z vlakninami, poleg tega nas še nasitijo, kar pomeni, da bomo manj posegali po (nezdravih) prigrizkih, torej nam lahko pomagajo pri hujšanju. Izbira je pestra: fižol, leča, grah, čičerika ...

Mnoge raziskave so pokazale, da so oreški zdravi za srce: pest orehov na dan lahko pomaga zmanjšati trebušno maščobo, povišan holesterol, povišan krvni tlak in krvni sladkor ter izboljšati ravnovesje maščob v krvi, kaže raziskava, dobra izbira so tudi mandlji ali indijski oreški.