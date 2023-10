Otroci so pretežki: uradni podatki so skrb vzbujajoči

Kar se Janezek nauči, to Janez zna, pravi star slovenski pregovor, ki bi ga morali starši večkrat uporabiti pri vzgoji otrok, tudi kar se redne telesne aktivnosti in uravnotežene in zdrave prehrane tiče. Če namreč želijo biti dober zgled, bi morali, kolikor je seveda to v njihovi moči, storiti vse, da tudi sami ne bi zapadli v območje čezmerne telesne teže.

Niti otroci niso imuni za debelost, kar zelo dobro pokažejo letošnji podatki o zdravju prebivalcev slovenskih občin, ki so jih na posebni spletni strani Zdravje v občini zbrali na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). »Po pričakovanjih smo zaznali izrazito poslabšanje tudi pri podatkih športnega kartona šoloobveznih otrok. V letu 2021 so se vrednosti telesnega fitnesa otrok poslabšale v kar 109 občinah. Kazalnik prekomerne prehranjenosti šolskih otrok se je poslabšal za več kot tri odstotke,« so strnili.

Ste že debeli? S pomočjo tega izračuna lahko preverite, ali ste že predebeli. Gre za t. i. indeks telesne mase (ITM), ki se izračuna tako, da telesno težo delite s telesno višino na kvadrat. O normalni prehranjenosti govorimo takrat, ko se ta indeks giblje med 18,5 in 24,9 kg/m2, o čezmerni pa, ko je med 25 in 29,9 kg/m2. Vse, kar je več kot 30 kg/m2, je debelost.

Preveč maščob in sladkorja

Da debelost negativno vpliva na zdravje posameznika, je že dolgo znano. Prekomerna telesna teža in debelost sta namreč povezani s povečanim tveganjem za nastanek komponent metabolnega sindroma, sladkorne bolezni tipa II, povišanega krvnega tlaka, visokega krvnega holesterola, zamaščenosti jeter in povezanih stanj.

Sladkarije ob rednem zanemarjanju telesne aktivnosti bodo vsekakor škodljivo vplivale na težo. FOTO: Katiko-dp/Getty Images

»K vnosu energije največ doprinesejo maščobe, ki na gram vsebujejo največ energije, in ogljikovi hidrati. Prebivalci Slovenije kljub prizadevanju za zmanjševanje maščob v prehrani teh še vedno zaužijejo preveč. Med ključne probleme previsokega energijskega vnosa štejemo tudi čezmerno uživanje sladkorja – predvsem med otroki in mladostniki, saj njihov vnos presega priporočila za 60 odstotkov,« poudarjajo na nacionalnem portalu o hrani in prehrani Prehrana.si

Večina sladkorja izvira iz pijač z dodanim sladkorjem, sladkarij, peciva in slaščic – živil, ki se otrokom in mladostnikom tudi zelo agresivno oglašujejo,« še pravijo.

Sprememba življenjskega sloga

Da se ne bi zredili oziroma da bi se znebili odvečnih kilogramov, morate v celoti spremeniti življenjski slog. Treba je poskrbeti za redno telesno aktivnost, h kateri pritegnite tudi otroke in mladostnike: zanje se priporoča vsaj ena ura zmerne do visoko intenzivne telesne dejavnosti vsak dan v tednu. Večji del telesne dejavnosti naj predstavljajo aerobne aktivnosti, vsaj trikrat na teden mora biti telesna dejavnost visoko intenzivna in vsaj trikrat na teden mora telesna dejavnost zajemati tudi vaje za mišično moč in zdravje kosti, priporočajo na NIJZ.

Starši, bodite jim dober zgled. FOTO: Ipggutenbergukltd/Getty Images

Hkrati je treba biti pozoren na prehrano. »Za ohranjanje telesne mase je ključno ravnovesje med porabo in vnosom energije. Pri zagotavljanju hranilne in energijske uravnoteženosti prehrane in telesne dejavnosti nam pomagajo tudi priporočila za vnos posameznih skupin živil. Med zelo priporočene skupine živil, katerih uživanje bomo glede na trenutno stanje morali povečati, spadajo zelenjava in sadje, polnozrnati žitni izdelki in ribe, bogate z maščobnimi kislinami omega 3,« poudarjajo na portalu.