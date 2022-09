Otroci pomembni izvajalci prve pomoči

Druga sobota v septembru je tradicionalno namenjena mednarodnemu dnevu prve pomoči, letos pa bo dan prerasel kar v mesec: 16. oktober je namreč svetovni dan oživljanja, vse do takrat bo tako stroka, točneje 56 območnih združenj Rdečega križa Slovenije, ozaveščalo o tem neprecenljivem humanitarnem dejanju.

Vsi smo vabljeni na učenje ali obnovitev znanja! FOTO: Katarzynabialasiewicz, Getty Images

20 odstotkov držav otroke usposablja znotraj kurikuluma v šolah.

Prva pomoč je bistvena za zagotavljanje osebne varnosti in varnosti lokalne skupnosti, kot taka bi morala postati del osnovne splošne izobrazbe, poudarjajo pri RKS. Prva pomoč, vključno z oživljanjem, je namreč ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. Vsako leto zaradi pomanjkanja pravočasne pomoči ali neustrezne prve pomoči umre več milijonov ljudi po svetu ali pa se zaradi nestrokovne oskrbe pojavijo hudi zapleti. Letošnje geslo se glasi Prva pomoč povsod in za vsakogar ter poudarja pomen vseživljenjskega učenja prve pomoči. Kot je v letošnji poslanici poudarila predsednica RKS mag. Vesna Mikuž, temeljni postopki oživljanja mimoidočih za dva- do štirikrat povečajo možnost za preživetje osebe ob zastoju srca: »V letu 2022 bomo zato poudarili pomen vseživljenjskega učenja prve pomoči. Medse vabimo otroke, mladostnike, odrasle in starostnike, da se naučijo oziroma obnovijo svoja znanja prve pomoči.«

Za vsakogar

Dokazano je, da se je otroci in mladi lahko naučijo in jo izvajajo. FOTO: Katarzynabialasiewicz, Getty Images

Zaposleni in prostovoljci nacionalnih društev Rdečega križa (RK) in Rdečega polmeseca (RP) po vsem svetu vsako leto za ustrezno prvo pomoč usposobijo okoli 23 milijonov ljudi. »Tako s skupnimi močmi pomembno prispevamo k uresničevanju Strategije 2030, katere cilji so zmanjšati negativen učinek nesreč, števila umrlih in obolelih ter povečati kapacitete lokalne skupnosti in družbe,« poudarja mag. Mikuževa in pristavlja, da je prva pomoč z oživljanjem ključno dejanje za učinkovito in hitro zdravljenje poškodb in bolezni, s čimer se poveča možnost preživetja. »Vsakdo in povsod se lahko udeleži usposabljanja iz prve pomoči,« vabi predsednica RKS. Še v številkah: 19 odstotkov nacionalnih društev RK in RP po vsem svetu organizira specifična usposabljanja za invalidne osebe, 18 odstotkov za osebe, ki jim je bila odvzeta pravica do svobode, in 10 odstotkov za brezdomce.

Zaradi njenega pomanjkanja ali neustreznega nudenja vsako leto umre več milijonov ljudi po svetu.

Usposabljanja se izvajajo tudi za otroke, in sicer jih organizira kar 66 odstotkov društev, od tega je v 20 odstotkih držav usposabljanje del učnega kurikuluma v osnovnih in srednjih šolah. Omogočanje otrokom in mladim, da se naučijo in dajejo prvo pomoč, je ena od strategij za doseganje varnejšega okolja in odpornosti za vse državljane, poudarjajo strokovnjaki. »Dokazano je, da se otroci in mladi lahko naučijo in izvajajo prvo pomoč, zato bomo še naprej vztrajali, da ta postane sestavni del izobraževalnih programov že v vrtcu ter v osnovnih in srednjih šolah. Otroci so pomembni izvajalci prve pomoči, prav tako predstavljajo velik del prebivalstva, ki prejema prvo pomoč v nujnih primerih. Obvezno usposabljanje šolskih otrok ima največji vpliv na izboljšanje stopnje oživljanja s strani mimoidočih,« je ob začetku meseca prve pomoči sklenila predsednica RKS.