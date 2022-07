Otroci ne potrebujejo popolne mame, ampak takšno!

In vse to dodatno poslabša pritisk, s katerim se ubadajo mnoge mame – da morajo biti popolne in ves čas zadovoljne. Toda ta pritisk ni samo nesmiseln. Prav tako škoduje vašemu zdravju in sreči vaših otrok.

Dejstvo je, da otroci ne potrebujejo popolne mame, potrebujejo pa pozitivno in srečno mamo.

TUKAJ si preberite, zakaj je tako ...