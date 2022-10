Ostani zdrava: samopregledovanje je nujno od mladosti

Začel se je rožnati oktober, mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojke, ki je kakor v večini razvitih držav tudi v Sloveniji najpogostejša oblika raka pri ženskah.

Vsak peti primer raka pri ženskah je rak dojke, kažejo raziskave, a to ni izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi do dva odstotka moških. Po podatkih slovenskega Registra raka je bilo v letu 2019 na novo odkritih 1583 primerov raka dojk, od tega 1568 pri ženskah in 15 pri moških, umrlo je 433 žensk in 10 moških.

Preživetje žensk s to diagnozo se povečuje, petletno preživetje žensk, ki so zbolele v obdobju 2014–2019, je 87,3-odstotno. Število žensk, ki so se zdravile ali se zdravijo zaradi raka dojke, je v Sloveniji več kot 19.000. Rak dojke je zelo dobro ozdravljiv, če je odkrit v začetnih stadijih, kar pomeni, da je omejen samo na dojko in da je manjše velikosti (do dveh centimetrov).

Četrt stoletja delovanja

Za zmanjševanje umrljivosti so pomembni ozaveščanje o preventivi, zgodnje odkrivanje in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici prilagojeno zdravljenje. K odkrivanju manjših, netipnih sprememb v Sloveniji pripomore organizirani državni presejalni program Dora, pri ozaveščanju pa ima pri nas najpomembnejšo vlogo Združenje Europa Donna Slovenija, ki letos praznuje 25 let delovanja.

Program Roza pomaga pri soočanju z diagnozo ter med zdravljenjem in po njem.

Njihovo poslanstvo je, da povezujejo zdrave ženske, bolnice in njihove svojce, zdravnike in strokovne organizacije ter podpornike, z različnimi akcijami in dogodki ozaveščajo o raku dojke in rakih rodil ter opozarjamo na pomen zdravega življenjskega sloga in zgodnjega odkrivanja bolezni ter si prizadevajo za celostno obravnavo bolnic, učinkovito zdravljenje, ustrezno rehabilitacijo in psihosocialno podporo. Pomemben del dejavnosti je strokovna psihosocialna podpora bolnicam, svojcem in prijateljem v okviru programa Roza, ki pomaga pri soočanju z diagnozo ter med zdravljenjem in po njem.

Združenje tudi letos postavlja v ospredje pomen zdravega življenjskega sloga, ki dokazano zmanjšuje tveganje za razvoj raka dojke: redno gibanje, uravnotežena prehrana in ohranjanje ustrezne telesne teže so tri preproste, vendar ključne odločitve za zdravje, k temu pa je treba dodati tudi redno mesečno samopregledovanje dojk. S tem bi se morala seznaniti vsaka mlada ženska in tako spoznati svoje dojke: do menopavze bi morala vsaka opraviti pregled vsak sedmi do deseti dan po začetku menstruacije, pozneje pa na izbrani dan v mesecu.

Skrbimo za zdravje Tudi letos se geslo ob rožnatem oktobru glasi Bodi in ostani zdrava in poudarja, da za zdravje največ naredimo sami. Združenje se tudi letos pridružuje dogodku, ki je namenjen ozaveščanju in zbiranju dobrodelnih sredstev; letošnji Race for The Cure poteka med 24. septembrom in 31. oktobrom 2022. Prijavni obrazec in več informacij na strani https://europadonna.si/dogodki/race-for-the-cure-2022/.

Pri tem je treba skrbno pregledati in pretipati obe dojki in biti pozoren na zatrdline, spremembe v velikosti in obliki dojk ter barvi kože, uvlečenost bradavice ali izcedek iz nje ali zatrdline, pri vsaki spremembi pa se posvetovati z izbranim zdravnikom. Za zgodnje odkrivanje raka dojke je pomemben tudi odziv na vabila državnega presejalnega programa Dora, ki vsaki dve leti vabi ženske med 50. in 69. letom na mamografijo.