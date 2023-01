Ostala sem brez zdravnice, zasebnikov si ne morem privoščiti, kaj lahko sploh storim

Zelo bom vesela vašega nasveta v povezavi s kriznimi razmerami v našem javnem zdravstvu. Stara sem blizu 70 let in imam že kar nekaj zdravstvenih težav. Ostala sem tudi brez osebne zdravnice. Kar prebiram v časopisih in medijih, me zelo skrbi. Družinskih zdravnikov je enostavno premalo, poleg tega jih čedalje več beži v zasebno sfero, čedalje več je »dvoživk«, do napotnic je vse težje priti, da o čakalnih dobah sploh ne govorim ...

Preberite izpoved bralke in nasvet pravnika na Onaplus.si