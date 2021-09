Osemkrat pogostejše pri ženskah

Povezano s težavami s prostato

Poleti so spolni odnosi pogostejši, s tem pa tudi prenos bakterij. FOTOgrafije: getty images

Urina ne zadržujemo

Pri mladih in zdravih okužba poteka v blagi obliki.

Za zdrav mehur Z ustrezno preventivo lahko preprečimo tegobe in nelagodje ter seveda tudi morebitne zaplete med poletnim oddihom. Strokovnjaki poudarjajo dodaten vnos tekočine, ki je seveda v teh dneh nujna tudi za preprečevanje dehidracije in lažje premagovanje vročine. Urina ne zadržujemo in redno praznimo mehur. Skrbimo za osebno higieno in redno menjavamo spodnje perilo, ki naj bo bombažno in zračno. Pri umivanju intimnih predelov uporabljamo nežne izdelke, brez dišav in kemikalij. Redno uživamo probiotike. Ženske naj med menstruacijo redno menjavajo vložke, ki so sicer primernejši od tamponov. Kot rečeno se brišemo od spredaj proti zadnjiku, po spolnem odnosu uriniramo. Na mehur blagodejno delujejo brusnice in pripravki iz ameriškega slamnika, priporočajo mnogi.

Poletje je čas neskončnih užitkov, a lahko prinese tudi preštevilne zdravstvene tegobe, pa ne le novega koronavirusa. Preventiva in previdnost naj bosta zato v prihodnjih tednih na prvem mestu, da bo dopust miren in brezskrben, sploh če smo na tujem in daleč od svojega osebnega zdravnika, svetujejo strokovnjaki.Med pogostimi poletnimi tegobami je vnetje sečnega mehurja, s katerimi se predvsem ženske v toplih mesecih srečujejo kar pogosto. Vnetje sečil, ki je eden najpogostejših vnetnih procesov pri človeku, lahko prizadene kateri koli del uropoetskega sistema – ledvice, sečevod, sečni mehur ali sečnico.Najbolj razširjena so vnetja spodnjega dela sečil, torej vnetje mehurja oziroma cistitis ali sečnice, ter vnetje zgornjega dela sečil, torej ledvic, redkeje se pojavi vnetje sečevoda. Največkrat je za težave kriv nezadosten vnos tekočine, zaradi česar se mehur ne spira temeljito, pri tem pa se lahko razmahnejo bakterije, največkrat črevesna Escherichia coli. Ženske kar osemkrat pogosteje zbolevajo za vnetjem sečil kot moški, saj je sečnica pri njih krajša in imajo bakterije zato krajšo pot do mehurja, obenem pa je sečnica zelo blizu zadnjične odprtine, iz katere se lahko nehote prenesejo bakterije. Obenem moška prostata izloča snovi, ki delujejo protimikrobno.Pri ženskah v splošnem obstaja več kot 50-odstotna verjetnost, da jih bo v življenju vsaj enkrat doletelo vnetje sečil. Pri moških se tveganje za razvoj vnetij sečil sicer povečuje z leti in je povezano tudi s težavami s prostato.Kot rečeno je poletje čas, ko se bakterije lažje širijo, pri tem pa jim pomagajo številni dejavniki. Poleti so praviloma pogostejši spolni odnosi, med katerimi se lahko prenašajo bakterije, mnoge ženske rade urinirajo v morju ali drugih kopalnih vodah, pogosto pa je za okužbo krivo tudi neustrezno brisanje po opravljanju velike potrebe: kot strokovnjaki nenehno poudarjajo, se je treba brisati od spredaj proti zadnjiku, in ne obrnjeno!Nezanemarljivo je tudi izdatnejše potenje v intimnih predelih, vlažno in toplo okolje namreč bakterijam nadvse ustreza za razmnoževanje; mnogim se upirajo toaletni prostori na kopališčih in drugih javnih površinah, zato urin zadržujejo in mehurja ne praznijo redno, pogoste pa so okužbe tudi zaradi neustrezno vzdrževanih bazenov. Dejavnik tveganja so tudi nekatera kontracepcijska sredstva, kot so diafragma, nelubricirani kondomi in spermicidi. Za okužbe so dovzetnejši sladkorni bolniki in tisti, ki jim povzročajo težave ledvični kamni in črevesna inkontinenca. Težave so pogostejše tudi v nosečnosti in po daljši uporabi antibiotikov, zaradi katerih se poruši naravna črevesna in urinska flora.Vnetje se lahko pojavi pri kateri koli starosti, pri mlajših in zdravih po večini poteka v blažji, nezapleteni obliki. Na težave največkrat pokaže pogosto in pekoče uriniranje. Seč je lahko zaudarjajoč, moten in temne barve, pojavijo se lahko bolečine in pritisk v spodnjem delu trebuha, ki pa jih ženske pogosto zmotno pripišejo bolečim jajčnikom. Znak za preplah je nedvomno krvav urin, zaradi katerega je nujno čim prej k zdravniku, v skrajnih primerih se lahko pojavijo tudi povišana telesna temperatura, slabost in bruhanje.Pri začetnih težavah si sicer lahko pomagamo sami, popiti je treba veliko več tekočine kot običajno, pomaga tudi brusnični čaj. Pogosto pa je treba poseči po antibiotikih, ki jih predpiše zdravnik, tisti, ki se jim težave rade ponavljajo, pa naj se o pojavu morebitnega vnetja med oddihom posvetujejo pred odhodom. O preventivnih ukrepih za zdrav mehur pa si preberite več v okvirčku.