Osem znakov, da ste žrtev manipulacije vaših bližnjih: kako prekiniti ta začarani krog?

Manipulator je posameznik, ki vam poskuša z različnimi tehnikami vsiliti svojo voljo tako, da vas na različne načine oslabi. S psihološko in čustveno manipulacijo ustvari neravnovesje moči, pravic, nadzora, odgovornosti.

Vsi smo ljudje in občasno delamo napake, ne da bi se tega pogosto sploh zavedali, a kdaj moramo postati zares pozorni? Kdaj je jasno, da nekdo bližnji z nami manipulira in kaj lahko naredimo, da to prekinemo?

Prepirajo se zaradi malenkosti

Zanje je običajno, da so na začetku odnosa prijazni in prijetni, potem pa se začnejo prepirati o stvareh, ki niti niso pomembne. V bistvu se zavedajo, da se skušate izogibati konfliktom, zato se še bolj agresivno prepirajo, da prej obupate. Takšni ljudje želijo imeti nadzor, tudi v nepomembnih in drobnih vidikih vašega življenja.

Kaj lahko storite?

Ne pozabite, da ste vi odgovorni za svoje življenje in poskrbite, da boste imeli možnost izbrati, kaj je dobro za vas. Postavite si meje in nikomur ne dovolite, da jih prestopi.

Zdi se vam, da ne poslušate svoje intuicije

Če imate pogosto občutek, da delate nekaj, česar raje ne bi, ste morda manipulirani. V takšni situaciji je zelo pomembno prisluhniti sebi in razumeti, kaj je tisto, kar vam ne ustreza, in zakaj se raje prepričujete, da je vse v redu, namesto da bi poskušali rešiti težavo. Morda zato, ker ne želite povzročati težav ali pa se bojite, da bi vas zavrnili.

Kaj lahko storite?

Vedno zaupajte svojemu občutku in ne bojte se drugim ljudem povedati, da si želite, da bi bilo drugače. Če vas resnično cenijo, bodo skušali pogovor voditi na miren način in našli boste najti skupni jezik.

Odnose uporabljajo kot vabo

Zaradi manipulativnih ljudi se boste počutili, kot da morate nenehno dokazovati, da jih imate radi (seveda tako, da naredite točno to, kar hočejo). Morda uporabljajo fraze, kot je: »Če bi me ljubil, bi ...«, da bi vas prepričali, da ne naredite dovolj zanje in da bi se zaradi tega morali počutiti krivi.

Kaj lahko storite?

Poskrbite, da bodo vaše potrebe in želje enako pomembne kot potrebe vašega partnerja, sorodnika ali prijatelja. Če menite, da je ravnotežje porušeno, spremenite stvari.

Ne povedo neposredno, kaj si želijo

Ljudje, ki uporabljajo manipulativne taktike, se radi igrajo. Obrnejo, kar rečete, vam polagajo besede v usta ali vam naravnost lažejo. Ta način komunikacije jim daje občutek intelektualne premoči nad drugimi. Poleg tega je, če ne komunicirate neposredno, ljudi lažje prepričati, da nečesa niste povedali ali da vas je druga oseba preprosto narobe razumela.

Kaj lahko storite?

Vztrajajte pri jasni in pošteni komunikaciji, namesto da namigujete na stvari in poskušate brati njihove misli.

Izgubili ste svojo zasebnost

Ni nenavadno, da manipulatorji dvomijo o vsem, kar rečete ali naredite. Lahko vas na primer pokličejo, da preverijo, ali ste tam, kjer bi morali biti, ali celo začnejo spremljati vaše dejavnosti. Tu boste morda opazili dvojna merila, saj so takšni ljudje pogosto skrivnostni in veliko stvari skrivajo pred vami.

Kaj lahko storite?

To je še en vidik, kjer je postavljanje meja in njihovo ohranjanje bistvenega pomena. Poskrbite, da bo vaša zasebnost spoštovana.

Počutite se ponižani

To je še ena stvar, ki jo počnejo manipulatorji – skušajo vas prepričati, da so boljši od vas, zato mislite, da jih v življenju potrebujete bolj, kot jih v resnici. Oblika takšnega vedenja je norčevanje: poskušajo vas omalovaževati in v vas vzbujati negotovost, da bi pridobili občutek psihične večvrednosti.

Kaj lahko storite?

Ne pozabite, da vam ni treba prenašati takšnega vedenja. Poskrbite, da vas bodo ljudje okoli vas cenili in spoštovali, če pa temu ni tako, imate vso pravico oditi.

Preživite manj časa z družino in prijatelji

Manipulativni ljudje v resnici ne skrbijo za vaše dobro počutje (čeprav se obupno trudijo, da bi vas prepričali o nasprotnem). Pravzaprav dajo vse od sebe, da bi vas držali stran od ljudi, ki jim je resnično mar.

Kaj lahko storite?

Če menite, da se to dogaja, se potrudite, da obnovite prijateljstva in stopite v stik s svojimi družinskimi člani. Če vam vsi govorijo, da nekdo ni pravi za vas, bi bilo dobro, da jim prisluhnete.

Nagnjeni so k pretiravanju

Radi uporabljajo velike besede. Na primer, lahko govorijo stvari, kot je: »Nihče na vsem svetu me nima rad.« Takšne besede so namenjene temu, da bi se vi počutili krive oziroma da bi vam bilo žal zanje.

Kaj lahko storite?

Poskrbite, da bo vaša komunikacija s to osebo čim bolj neposredna in jasna – na ta način bodo njeni poskusi manipulacije z vami popolnoma spodleteli.