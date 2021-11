Osem trikov, s katerimi se boste v teh meglenih jesenskih jutrih lažje zbujali

Če vam je zadnje čase težko vstati, vedite, da niste edini. Raziskave kažejo, da se s prvimi jesenskimi jutri močno poveča število ljudi, ki guglajo besedno zvezo »kako se lažje zbuditi«. Jutra so namreč postala hladnejša in meglena, zato bi raje ostali v topli postelji, kot da bi vstali in šli ven. Strokovnjaki podajajo nekaj nasvetov, ki bi nam lahko pomagali, da v tem jesenskem obdobju lažje vstanemo.

Umijte se

Dr. Roshni Patel za časnik The Sun svetuje, da je prvi del jutranje rutine umivanje s toplo in hladno vodo, ki vam bo pomagala, da se zbudite. Trdi, da zo lahko pomaga, da se pore na koži odprejo in da koža zadiha.

Pojejte kakovosten zajtrk

Nutricionist Alex Glover meni, da je zajtrk, bogat z beljakovinami, ključen. »Beljakovine in vlaknine vas bodo nasitile in pripravile na dan,« trdi.

Pojejte jabolko

Jabolko vsebuje približno 13 gramov naravnega sladkorja in ima podoben učinek kot kava. »Naravna glukoza iz jabolk se prebavlja počasi, zaradi česar boste budnejši,« dodaja prehranska svetovalka Stephanie Taylor.

Razgibajte se

Nič vas ne bo prebudilo bolje kot manjša vadba. Ko ste utrujeni, je zadnja stvar, ki si jo želite, hoditi v hladnem vremenu, vendar boste morda presenečeni, kakšen učinek bo to imelo na vaše telo. Odraslim se priporoča vsaj 150 minut vadbe na teden, piše kolektiv.me.

Rehidrirajte telo

Po nekaj urah spanja telo potrebuje tekočino. Pitje dveh do treh kozarcev vode bo rehidriralo telo in spodbudilo črevesje. Tudi če zjutraj niste žejni, strokovnjaki svetujejo, da pijete vodo in nadomestite izgubljeno tekočino.

Dovolite svetlobi, da vstopi v vaš dom

Ljudje zjutraj ne maramo dvigati rolet in odstirati zaves, a svetloba vas bo zbudila.

Uživanje vitamina D

V jesensko-zimskih mesecih preživimo manj časa na soncu, zato moramo vitamin D vnašati s hrano ali prehranskimi dopolnili. Eden od simptomov pomanjkanja vitamina D je utrujenost.

Spremenite svojo večerno rutino

Če težko vstanete, morda nismo dovolj (dobro) spali. Razmislite o tem, da bi šli v posteljo prej, da si zagotovite vsaj osem ur nočnega spanca, piše prva.rs.