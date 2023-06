Osebnostni test: izberite risbo in odkrijte svoje potlačene strahove

Strah živi v našem umu in bolj, ko ga tlačimo in ignoriramo, bolj raste in se razvija. Če pa nas strahovi premagajo, nam lahko preprečijo, da bi dosegli svoje največje sanje ali živeli srečno. Če želite izvedeti, kateri strah nosite v sebi, instinktivno, brez premišljanja, izberite eno izmed risb in preberite, kaj lahko naredite, da se ga znebite.

1: Bojite se zaupati ljudem

Ste oseba, ki se ji zdi zvestoba dragocena, vendar je bilo vaše zaupanje velikokrat izdano. Zato zdaj težko zaupate ljudem in se bojite, da vas bodo spet izdali. Nič vas ne boli bolj kot razočaranje. Čeprav ta strah temelji na izkušnjah, je življenje brez dobrih odnosov naporno in lahko se vam zgodi, da izgubite nekoga, ki bi vam lahko pomenil vse. Zapomnite si, niso vsi ljudje enaki. Vaš strah pred prizadetostjo in čustvenimi ranami vam lahko prepreči oblikovanje globokih, pomembnih odnosov, piše hayat.ba.

2: Bojite se osamljenosti

Imate navado, da ste odvisni od drugih ljudi, ki so del vašega življenja – od ljubljene osebe, prijateljev, družine. Posledično se bojite biti sami. Strah pred osamljenostjo lahko včasih povzroči, da ostanemo v slabih, uničujočih odnosih. Pomembno je, da se obkrožite s pravimi ljudmi in da imate zdrave družbene interakcije. Zavedajte se, da se osamljenosti ne smete bati, kajti če ste dober človek, ki dobro ravna z drugimi ljudmi, bodo ti vedno ob vas.

3: Strah vas je mnenj drugih ljudi

Številni ljudje hrepenijo po tem, da bi bili drugim všeč, a če se zaradi tega poskušajo spremeniti in si ne dovolijo biti to, kar so, je to narobe. Ni se vam treba odpovedati svojim sanjam in ciljem samo zato, da bi bili nekomu všeč. Ne bojte se reči ne, ko to res mislite. Ne dovolite, da mnenje drugih kroji vaše življenje. Če nekdo govori slabo o vas, je to njegovo subjektivno mnenje, ki je lahko daleč od resnice.

4: Bojite se tvegati

Vsi potrebujemo dozo poguma za kakšne tvegane poteze in nenadne spremembe, vendar živimo v svetu, ki se nenehno spreminja. Strah pred spremembami lahko povzroči, da zamudimo nekaj dobrih priložnosti. Morali bi živeti zanimivo in srečno življenje. Ni vam treba ostati v isti službi, v istem mestu, v istem razmerju do konca življenja, razen če vas vse to res veseli. Ponovno morate razmisliti, ali ste res zadovoljni s svojim dosedanjim življenjem, in če niste, nekaj spremenite.

5: Bojite se, da vas drugi ne bodo cenili

Strah pred zavrnitvijo je nekaj, kar vas zelo muči, zlasti v službi. Delate dan in noč, dajete vse od sebe, upate, da bodo ljudje opazili, odkrili, da ste najbolj predana oseba na planetu … A ne pozabite, to je lahko škodljivo za vaše zdravje. Osredotočite se na tisto, kar vam prinaša največ veselja, in poskušajte uživati ​​ne samo v delu, ampak tudi v življenju nasploh. Uspeh bo prišel ob pravem času, sprostite se, globoko vdihnite in poiščite čas zase, ne samo za svoje delo.

6: Bojite se spet ljubiti

Ko je naše srce zlomljeno, smo razočarani in občutek imamo, da nam je ljubezen za vedno obrnila hrbet. In po taki izkušnji je težko ponovno ljubiti. Občutek imamo, da bomo šli skozi izzive, s katerimi smo se soočali že prej, bojimo se, da bomo spet prizadeti in da nikoli več ne bomo zmogli ljubiti. A nikoli ne veste, kdaj se lahko usoda obrne, morda ste trenutno le nekaj korakov stran od svoje prave ljubezni. Ne bojte se tega čudovitega občutka in ne zaprite vrat ljubezni.