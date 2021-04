Osebna izpoved Slovenke z anoreksijo: Ponoči sem se zbujala na dve uri in telovadila, da se ne bi zredila

To je, stara je 20 let. Njena zgodba z anoreksijo se je začela pred osmimi leti. »Že od nekdaj sem bila 'črna ovca', nikamor nisem spadala. Vrstniki so me redno zafrkavali, zbadali, vedno le dekleta, ne fantje. Spravljale so se name, mi pisale grozilna pisma. Veliko je bilo povezano z mojim videzom, že od majhnega sem 'štrlela ven', dobesedno, saj sem bila od nekdaj od vseh višja za eno glavo, danes imam 182 cm. Šlo je za banalne stvari: da imam širok obraz, športno postavo, ker sem se ukvarjala s plesom že od malih nog, tudi moj glas menda ni bil tipično ženski, nežen in visok, da sem poraščena po rokah … Skratka, bedarije. Vtaknile so se v vsako podrobnost, ki so jo našle na meni. V tistem času me vse skupaj niti ni toliko prizadelo. Ja, jokala sem vsak dan, nisem hotela hoditi v šolo, ni pa vse skupaj že takoj sprožilo teh težav.«Več preberite TUKAJ