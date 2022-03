Optična iluzija »morska deklica«: vse to pove o vaših možganih

Optična iluzija, ki te dni buri duhove na twitterju, je bila deljena s pripisom, da bodo tisti s prevladujočo desno stranjo možganov videli ribo, osebe s prevladujočo levo stranjo možganov pa morsko deklico. Vendar pa je večina videla popolnoma drugačne stvari. Mi smo videli osla (tudi kenguruja?) in nismo čisto prepričani, kaj to pomeni.

Optična iluzija, ki je razdelila splet. FOTO: Twitter, zaslonski posnetek

Če je pri vas 'glavni' desni del možganov, potem naj bi bili bolj ustvarjalni, premišljeni, subjektivni in intuitivni. Verjetno ste bolj spontani, nepredvidljivi in v nekaterih primerih niste najbolj spretni pri interakciji z drugimi ljudmi. Medtem pa so tisti, kjer prevladuje leva stran možganov, bolj analitični, logični in metodični v svojem razmišljanju. Včasih so lahko manj čustveno odprti kot pa ljudje, ki jim vlada desna stran.

Svoja ugibanja so sicer delile tudi številne znane osebnosti. Komik David Baddiel je prav tako videl osla, igralec Jonathan Ross mu je odgovoril, da je na sliki debel tjulenj. Temu je prikimala tudi igralka Amanda Abbington, medtem ko pisateljica J. K. Rowling vztraja, da je na sliki osel.

Zakaj vidimo optične iluzije drugače?

To naj bi bilo povezano z lastnostmi v vidnih predelih možganov in s tem, kako sprejemajo in obdelujejo informacije. Optična iluzija je torej kljub svojemu imenu bolj povezana z vašimi možgani kot z vašimi očmi. Nekatere se lahko pojavijo tudi zaradi lebdečih delcev v očeh, tistih nenavadnih črt oziroma lis, ki jih nekateri ljudje vidijo pred seboj.