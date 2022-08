Onkolog Erik Škof: Nova zdravila za raka jajčnikov pomenijo več upanja za bolnice

Preventivni koronski ukrepi na Onkološkem inštitutu še vedno veljajo, zato smo se z našim sogovornikom doc. dr. Erikom Škofom, dr. med., tokrat srečali v bolj sproščenem okolju – na kavarniški terasi, kamor se je z Onkološkega inštituta pripeljal kar s kolesom. Kot pravi, skuša prosti čas preživeti z družino v naravi, kjer si napolni baterije za vsakodnevno spoprijemanje z različnimi onkološkimi izzivi, ki jih seveda ne manjka. Ekipi inštituta se je pridružil pred 17 leti in se vrsto let ukvarjal s sistemskim zdravljenjem rakov prebavil in raka dojke, zadnja leta pa je najbolj vpet v zdravljenje ginekoloških rakov, kamor sodi tudi rak jajčnikov.

Vabljeni, da si intervju preberete na onaplus.si.