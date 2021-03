Omilimo stres

Občutke strahu, panike in zaskrbljenosti lahko zmanjšamo s pogovorom.

Stres vsak človek doživlja drugače – nekateri kot odziv na različne telesne, duševne in čustvene dražljaje, za druge je spodbuda, da postanejo še boljši. A dolgotrajni in ponavljajoči se stres, ki ga ne moremo več obvladati, je za večino tako moteč, da zaradi njega lahko tudi zbolimo.V negotovem času epidemije ga največkrat ne moremo povsem preprečiti, lahko pa ga omilimo. Občutke strahu, panike in zaskrbljenosti lahko zmanjšamo tudi tako, da se pogovorimo: z ljudmi, ki jim zaupamo, z družino in prijatelji. Na NIJZ pravijo, da za soočanje s trenutno situacijo uporabimo tiste veščine, s pomočjo katerih smo se že v preteklosti uspešno spopadli z neprijetnimi življenjskimi situacijami in ki nam pomagajo obvladovati čustva. Če pa občutimo, da smo zaradi nastalega položaja čustveno preobremenjeni, poiščimo strokovno pomoč.Veliko ljudi se v tem času, ko se spopadamo z epidemijo koronavirusa, res srečuje s stresom, saj so skorajda vse okoliščine lahko vzrok za stresno počutje posameznika. Splošni vzroki zanj so izguba ljubljene osebe, slabi odnosi, skrbi v zvezi z denarjem, nezaposlenost, slabo obvladovanje časa, pomanjkanje rekreacije in sprostitve, dolgočasje in slabo zdravje.Stres sproži povečano nastajanje adrenalina in kortizola, hormonov, ki pripravljata krvne žile, srce in mišice na ukrepanje.Odziv z »begom ali napadom« nam pomaga, da se zavarujemo pred morebitno nevarnostjo, in sicer tako, da se z njo, torej s stresom, spopademo ali pa se ji izognemo.